Son dakika... Memurlar dikkat! Ä°ÅŸte maaÅŸlara yansÄ±yacak zam oranÄ±

AralÄ±k ayÄ± enflasyonunun aÃ§Ä±klanmasÄ±yla birlikte gÃ¶revdeki memur maaÅŸlarÄ±na ne kadar zam yapÄ±lacaÄŸÄ± belli oldu. Enflasyona gÃ¶re memurlarÄ±n maaÅŸÄ±na yÃ¼zdeÂ 7.36 oranÄ±nda zam yapÄ±lacak.

Toplu sÃ¶zleÅŸmeye gÃ¶re memurlar Ocak ayÄ±nda maaÅŸlarÄ±nÄ± zamlÄ± alacak. GeÃ§miÅŸ 6 aya ait enflasyon oranÄ±nÄ±n farkÄ± da maaÅŸlara eklenecek.

Yeni zamla birlikte en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur maaÅŸÄ± aile yardÄ±m Ã¶deneÄŸi hariÃ§ 4459 TLâ€™ye Ã§Ä±kacak. Memurlar geÃ§tiÄŸimiz Temmuz ayÄ±nda yÃ¼zde 5.75 oranÄ±nda zam almÄ±ÅŸtÄ±.

15 OCAK'TA ALINIYOR

Devlet memurlarÄ±, sÃ¶zleÅŸmeliler, geÃ§ici personel ve memur emeklileri, zamlÄ± maaÅŸlarÄ±nÄ± ve enflasyon farkÄ±nÄ± 15 Ocak'ta alacak.

DERECE VE KADEMEYE GÃ–RE FARKLILIK GÃ–STERÄ°YOR

Kamuda maaÅŸlar derece ve kademeye gÃ¶re deÄŸiÅŸiklik gÃ¶steriyor. Hemen her memurun maaÅŸÄ± farklÄ± yatÄ±yor. Derece ve kademe deÄŸiÅŸtikÃ§e alacaklarÄ± maaÅŸ da farklÄ±lÄ±k gÃ¶steriyor.

1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine gÃ¶re gÃ¶revdeki Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi, Ã¶ÄŸretmen, profesÃ¶r, araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi, polis memuru, hemÅŸire, il mÃ¼dÃ¼rÃ¼, baÅŸ komiser, genel mÃ¼dÃ¼r, genel sekreter, hukuk mÃ¼ÅŸaviri, araÅŸtÄ±rmacÄ±, avukat, memur, asistan, daire baÅŸkanÄ±, denetmen, eÄŸitim gÃ¶revlisi, ekonomist, gelir uzmanÄ±, hizmetli, idare memuru, iÅŸletme mÃ¼dÃ¼rÃ¼, itfaiyeci, gÃ¼venlik gÃ¶revlisi, mÃ¼fettiÅŸ, mÃ¼hendis, saÄŸlÄ±k memuru, doktor, ÅŸofÃ¶r, tekniker, teknisyen, uzman ve zabÄ±ta memurlarÄ±nÄ±n 2021 AralÄ±k zamlarÄ± yer alÄ±yor.Â

Tablodaki maaÅŸlara aile yardÄ±m ve Ã§ocuk Ã¶deneÄŸi ve memurlarÄ±n bulunduklarÄ± illere gÃ¶re aldÄ±klarÄ± Ã¼cret farklarÄ± dahil edilmedi.



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