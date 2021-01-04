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Ekonomi
Haber Giriş: 04.01.2021 - 10:05 | Son Güncelleme:

Son dakika... İşte zamlı emekli maaşları! Kuruşu kuruşuna hesapladık

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Son dakika... İşte zamlı emekli maaşları! Kuruşu kuruşuna hesapladık
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Açıklanan enflasyonla birlikte SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin alacakları zamlarda netleşti. Emekliler, Ocak-Haziran döneminde maaşlarını yüzde 8.36 zamlı alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak.

10 milyona yakın SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.

TÜİK, 2020 Temmuz-Aralık enflasyonunu açıkladı ve zamlar da netleşti. Buna göre işçi ve Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 8.36 zamlı alacaklar.

NOT: Tabloda 2020 Aralık maaşa yansıyan zam tutarı, temmuz ayındaki 5.75 zam oranı üzerinden hesaplanmıştır. Zam oranı hesaplamasında ek ödemeler de dahil edilmiştir.

Son dakika... İşte zamlı emekli maaşları Kuruşu kuruşuna hesapladık

Son dakika... İşte zamlı emekli maaşları Kuruşu kuruşuna hesapladık

Son dakika... İşte zamlı emekli maaşları Kuruşu kuruşuna hesapladık

Son dakika... İşte zamlı emekli maaşları Kuruşu kuruşuna hesapladık

Son dakika... İşte zamlı emekli maaşları Kuruşu kuruşuna hesapladık

Son dakika... İşte zamlı emekli maaşları Kuruşu kuruşuna hesapladık

Son dakika... İşte zamlı emekli maaşları Kuruşu kuruşuna hesapladık

Son dakika... İşte zamlı emekli maaşları Kuruşu kuruşuna hesapladık
Son dakika... İşte zamlı emekli maaşları Kuruşu kuruşuna hesapladık

Son dakika... İşte zamlı emekli maaşları Kuruşu kuruşuna hesapladık



Son dakika... İşte zamlı emekli maaşları Kuruşu kuruşuna hesapladık

Son dakika... İşte zamlı emekli maaşları Kuruşu kuruşuna hesapladık


Memurlar dikkat İşte maaşlara yansıyacak zam oranı
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