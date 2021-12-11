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Son dakika... Mardin'de 1310 metreden petrol fışkırdı

#Petrol#Mardin#Keşif
Son dakika... Mardinde 1310 metreden petrol fışkırdı

Türkiye Petrolleri'nin gerçekleştirmiş olduğu sondaj çalışmaları neticesinde Mardin'in Suriye sınırında 1310 metrede petrol keşfi gerçekleştirildi.

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nca (TPAO) duyurulan, Mardin’in Nusaybin ilçesinin Suriye sınırındaki ’Günyurdu-1’ kuyusunda, 1310 metre derinlikteki petrol keşfi için 35 günlük sondaj çalışması yapıldığı belirtildi.

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TPAO, Suriye sınırında petrol keşfi gerçekleştirdiğini açıkladı. Mardin’in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda, Suriye sınırına 3,5 kilometre uzaklıkta bulunan ’Günyurdu-1’ kuyusunda, 35 gün süren sondaj çalışmaları sonucu 1310 metre derinlikte 11,8 gravitede petrol keşfi yapıldığı öğrenildi. Kuyunun üretim testlerine 2 gün önce başlayan TPAO’nun, bu alandaki petrol arama çalışmaları ise devam ediyor.

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TPAO BÖYLE DUYURDU

TPAO tarafından yapılan açıklamada, "Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirdik" denildi. 

TPAO’nun Twitter’daki hesabından yapılan paylaşımda ise "Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif! Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Millî Enerjide Güçlü Türkiye!" denildi.

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