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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası ile bir araya geldi! 'Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz'

#Nureddin Nebati#İş Dünyası#Buluşma

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi. Bakan Nebati toplantı sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerimiz ile bugün verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de, istişareye dayalı bir anlayış ile hareket edecek, ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşti. Toplantıya Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, iş adamları, özel ve kamu banka temsilcileri ve genel müdürleri katıldı. Toplantıda Bakan Nebati’nin iş dünyası temsilcilerine yeni ekonomi modeli hakkında bilgi vermesi, yatırım, istihdam ve üretimin artırılması adına bilgi alışverişi yapıldığı öğrenildi.

BAKAN NEBATİ: ÜLKEMİZİ BAŞARIYA GÖTÜRECEK ADIMLARI ATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantı sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Nebati, "İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerimiz ile bugün verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de, istişareye dayalı bir anlayış ile hareket edecek, ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası ile bir araya geldi Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz

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TOPLANTIYA İŞ DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ KATILDI

Toplantıya, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanı ve iş insanı Nihat Özdemir, Zorlu Holding Yönetim Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katıldı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası ile bir araya geldi Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz



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#Nureddin Nebati#İş Dünyası#Buluşma

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