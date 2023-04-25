Son dakika... Lütfi Elvan: 2 yılda enflasyon tek haneye iner

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Seçimlere kısa bir süre kala AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Ekonomiye de önemli bir alan ayıran AK Parti Seçim Beyannamesi'ni Lütfi Elvan yorumladı. CNN Türk ekranlarında Dicle Canova'ya açıklamalarda bulunan Elvan, enflasyonun 2 yıl içinde tek haneye ineceğini belirtti.

Elvan'ın açıklamaları şöyle:

Sağlıklı büyüme için yatırım yapmanız, verimliliği artırmanız gerekir. Bunun için de bir insan odaklı yaklaşım gerekiyor. Yeşil ve dijital dönüşüm odaklı yaklaşım ortaya koyduk. Temel temalardan birisi yeşil ve dijital dönüşüm. Makro ekonomik çerçeve programımızı güncelleyeceğimizi ifade ettik. İlgili kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog halinde, yeni şartlara göre gözden geçirilecek. 5 yıllık yol haritası ortaya konulacak, kamuoyuyla paylaşılacak.

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"TÜRKİYE'DE ÜRETİMİ SAĞLAYACAK ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

Bizim cari açık problemimize baktığımızda görmemiz gereken ithalat yapımız. İthalatımızın yüzde 8-10'u tüketim malı ithalatı. 15-20 yatırım malı, geri kalanı 60-65 bandında ara malı ithalatı. Petrol ve doğal gazı ithal ediyoruz, bunun getirdiği bir yük söz konusu. Bizim hangi alanlarda ne tür ara mallara ihtiyacımız var. Bunla ilgili çalışmalar yapıldı. Burada temel yaklaşım bizim ithalatımızı aşağı çekecek ve Türkiye'de üretim yapabilecek bir altyapıyı oluşturmak. Bu sorunu gidermede önemli adıma sahibiz. Yerlilik oranı savunma sanayinde yüzde 20'yken yüzde 80'e çıktı. O ürünleri ithal değil, kendimiz üretiyoruz. Biz sağlık alanındaki araç gereçleri ithal ediyoruz. Türkiye'de üretimini sağlayacak çalışma yapacağız. Proje bazlı teşvik sistemiyle çok önemli alanlarda destekler verildi. Destekler verilmeye devam edilecek. Savunma sanayide destekler verdik. Eskişehir'de Ankara'da savunma sanayi alanında çok ciddi yatırımları göreceksiniz. Farklı kişilere sahip işletmeler savunma sanayine ait parçaları üretiyorlar. Fintech, e-ticaret, biyoteknoloji, batarya üretimi...

Şu anda biz yapısal cari açık problemini önemli ölçüde çözdük, çözmeye yönelik adımlar atıyoruz. Çıkacak doğal gazın bize katkısı olacak ama yeterli mi elbette değil. Arama faaliyetleri devam edecek, çok daha somut adımları göreceğiz.

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"ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK"

Enflasyon konusunda şunu ifade edeyim, Türkiye'yi dünyadan soyutlayamayız. Dünyadaki gelişmeleri görmemiz gerekiyor. 5 yılda salgın yaşadık, pandemi geldi. Üretim ve tedarik zincirleri bozuldu. Gıda ve enerji fiyatlarında ciddi artış oldu. Küresel ölçekte tüm ülkelerde artış söz konusu oldu. Türkiye petrol, doğal gaz ithal eden bir ülke. Hangi ürüne bakacak olursanız olun, bardak, kitap, kalem hangi üretim alanına gidecek olursanız olun, her alanda petrolü, doğal gazı kullanıyorsunuz. Onun fiyatlarının artması ve ithalatçısı olmanız doğal olarak bu fiyatlara yansıyor. Petrol ve doğal gazda düşüş oldu, enflasyona yönelik tedbirler alınıyor, alınmaya devam edecek. Orta vadede 2 yılda enflasyonun tek haneye inmesi hedefimiz. AK Parti hükümetleri enflasyonla mücadelede oldukça deneyime sahip. Büyümeyi sağlarken enflasyonu düşürebilme becerisini ortaya koyduk.

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"ÜCRET ARTIŞLARINA ENFLASYON+BÜYÜME DAHİL EDİLECEK"

Ücretli kesimin geliri almış oldukları ücret bir kere enflasyon+büyüme ilave edilecek. Büyümeden elde ettiğimiz geliri de vatandaşımızla paylaşacağız. Gelir düzeyi düşük olan kesimler var. Harcama kompozisyonundaki yüksek kira ve enerji maliyetlerindeki aşağı çekici tedbirlerimiz olacak. Sosyal konut projeleri yoğun şekilde uygulamaya konacak. Uygun koşullarda konut sahibi olması ve kira ödemesi olacak. Karadeniz'de doğal gaz keşfi oldu. Bunun da vatandaşlar üzerinde olumlu etkisi olacak.

Özellikle afete yönelik seçim beyannamesinde kapsamlı alan var. En ince detaya kadar ortaya çerçeve koyduk. En kötü koşulda nasıl bir altyapıya sahip olmalıyız, bunların hepsi detaylı olarak beyannamede yer alıyor. Deprem bölgemize alınacak tedbirler, Marmara Bölgesi İstanbul'a yönelik atılacak adımlar var, afet riskini azaltıcı ne tür tedbirler ortaya konulacak bunlar kapsamlı olarak seçim beyannamesinde yer alıyor. Deprem bölgesi alanı, park, okul, camilerin yeniden inşası gibi.

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Deprem öncesi bu illerimizin konumundan çok daha iyi bir konuma gelecek, cazibe merkezine dönüştürecek ekonomik altyapı oluşturuyoruz. Sanayi Bakanlığı koordinasyonuyla bu bölgenin ekonomik açıdan analizi yapılacak. İşsizlik oranının yüksek olduğu alanlarda istihdam yoğun alanlara öncelik verilmesi ve üretime yönelmesi için çalışma başladı. Bölgenin özelliklerine göre, fay hattı olması nedeniyle termal turizm gibi değişik alanlara yoğunlaşacağız. Güçlü ekonomik altyapıyı oluşturacağız.

Seçim beyannamemizde en çok konsantre olduğumuz alanlardan biri aile, kadın ve gençlerimiz. Çok yoğun çalıştık ve gençlere yönelik neler yapabiliriz, talepleri nelerdir. Gençlik kartı uygulaması olacak. Kültürel ve sanatsal faaliyetlere ücretsiz ya da indirimli girmesine olanak sağlayacağız. 10 gb internet, cep telefonu ve bilgisayarlarda vergi muafiyetleri söz konusu olacak. Genç girişimcilerimiz için tarım girişimcilik bölgeleri oluşturacağız. OSB gibi Hazine arazisi olup tarıma uygun alanları belirleyeceğiz, bu arazilerin altyapısını oluşturacağız. Bu araziden ziraat mühendisi işsiz gence 20 dönümlük araziyi, ücretsiz tahsis ediyoruz. Meyve mi, sebze mi, ne yapmak istiyorsan yapacağın yatırımı da kredilendireceğiz diyoruz. Faizsiz olacak, 2 yıl geri ödemesiz ve 5 yılda geri ödenecek. Genç kadınlarımız da yararlanmak isterse yararlanacak. Bu merkezlerde insan kaynaklarından sorumlu, hukuktan, bilişimden, muhasebeden sorumlu elemanlar istihdam edilecek. Oradaki yatırımcıların muhasebe, insan kaynağı, yazılım sorunlarından sorumlu olacaklar. Bu çalışanların parasını da devlet olarak ödeyeceğiz.

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Aile toplumumuzun temel taşıdır. Aile Koruma Kalkanı adı altında program ortaya koyacağız. Gelir seviyesi hayat standardının altında olanlara gelir tamamlayıcı sistemi uygulayacağız. Belli bir rakam ortaya konacak, o standardın altında geliri olanlara o hayat standardına gelinceye kadar olan kısmı destek mekanizması oluşturulacak.

"EMEKLİLİK, FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ HAKKI VERİLECEK"

Ev hanımlarımız, evinde katma değer üreten, emeklilik hakları var. Dolayısıyla emekli olmak isteyen ev hanımlarının sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet ödeyecek. Her ailede en az bir kişinin istihdamını sağlayacağız. Emekli karı koca öğretmen, çocukları üniversiteyi bitirdi, işi yok. Özel sektör tarafından bu çocuğun istihdam edilmesi halinde sigorta primlerini devlet ödeyecek. Gençlerimizi evlenmeye teşvik ediyoruz. Evlenmek isteyenlere 150 bin lira faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi sunacağız. Aile ve çocuğu tehdit eden olumsuz eğilimlere karşı da etkin mücadele söz konusu olacak. Bunları nasıl gerçekleştireceğiz. Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Bu bankanın finansmanını da doğal gazın gelirlerinin bir kısmını da bankaya aktaracağız.