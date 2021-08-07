Son dakika... Kripto para piyasalarında rüzgar terse mi döndü? Bitcoin fiyatlarında sert hareket

Kripto para piyasaları tekrar yükseliş trendine girdi. En yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin son 24 saatte yüzde 5'in üzerinde yükseldi. Bitcoin böylelikle tekrar 43 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Bitcoin gibi Ethereum da yükselişini sürdürüyor. Ethereum son 24 saatte yüzde 6'nın üzerinde değerlenerek 2 bin 950 dolara çıktı ve 3 bin dolar barajına dayandı. Ethereum'da son bir haftada yaşanan yükseliş ise yüzde 21 seviyesine çıktı.

Önde gelen kripto paralardan olan Ripple'da ise yükseliş sınırlı kaldı. Ripple son 24 saatte yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 0.76 dolar seviyesine çıktı.

Son 24 saatte yüzde 4'ün üzerinde yükselen iki kripto parada Binance Coin 349 dolara, Cardano 1.44 dolara çıktı.

YÜKSELİŞTE ETKİLİ OLAN GELİŞMELER

Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş konu hakkında hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada yükselişte bir çok sebebin olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Google'ın yeniden kripto reklamlarını vermeye başlaması, Amazon'un kripto ürün geliştirme ile ilgili üst düzey yönetici araması ve Twitter'ın sahibi Jack Dorsey'in kriptolara yönelik olumlu açıklamaları piyasalarda da gelecekte daha iyimser bir hava olacağı etkisi yaratıyor.

İşin teknik kısmında da gelişmeler var. Londra Hardfork'unun da çıkışlarda etkisi oldu altyapı olarak çok güçlü alt coinler ve diğer protokoller geliyor. Dolayısıyla bu alanda çok daha fazla çözümcü kripto paraların varlığı kripto paraların yeni finansal düzeni oluşturacağı noktasında bir güven veriyor.

Hâlâ durağan bir sezondayız diyebilirim. Yani iniş çıkışlar yine yaşanacaktır. Özellikle devletlerin ve finansal düzene ilişki Fed gibi kilit noktadaki kuruluşların açıklamaları ve tırnak içinde söylüyorum Çin'den gelebilecek manipülasyonlar olumsuz bir tablo da ortaya koyabilir.

BINANCE'DEN TÜREV İŞLEM KARARI

Kripto para borsası Binance kendi içerisinde regülasyonlar yapmaya devam ediyor. Dünyada İtalya, İngiltere, Kanada ve Çin'de kısıtlamalara maruz kalan Binance, kurallarını değiştirmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta Avrupa'da türev işlemlerini durduran Binance şimdi de Hong Kong'da türev işlemlerine sınırlama getirdi. Açıklama yapar yapmaz yürürlüğe konulan kısıtlama ile birlikte Hong Konglu kullanıcılar Binance üzerinden türev ürün hesapları açamayacaklar.

Ayrıca açık olan pozisyonlar ise 90 gün içerisinde kapanacak. 90 gün içerisinde de yeni pozisyon açılması engellenecek.

İTALYA, İNGİLTERE, KANADA VE ÇİN TAVIR ALDI

Kripto para borsası Binance, dev ülkeler karşısında çaresiz kaldı. İtalya, İngiltere ve Kanada'da yasaklama kararı alınırken Çin'de kısıtlamalara maruz kalmıştı. Binance'ın dünya çapında 110 milyon kullanıcıya eriştiği belirtiliyor.

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