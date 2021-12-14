Konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda Ã¶nemli artÄ±ÅŸ

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TÃ¼rkiye genelinde konut satÄ±ÅŸlarÄ± kasÄ±m ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %59,0 artarak 178 bin 814 oldu. Konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda Ä°stanbul 31 bin 706 konut satÄ±ÅŸÄ± ve %17,7 ile en yÃ¼ksek paya sahip oldu. SatÄ±ÅŸ sayÄ±larÄ±na gÃ¶re Ä°stanbul'u 17 bin 117 konut satÄ±ÅŸÄ± ve %9,6 pay ile Ankara, 11 bin 116 konut satÄ±ÅŸÄ± ve %6,2 pay ile Ä°zmir izledi. Konut satÄ±ÅŸ sayÄ±sÄ±nÄ±n en az olduÄŸu iller sÄ±rasÄ±yla 36 konut ile Hakkari, 65 konut ile Ardahan ve 98 konut ile Bayburt oldu.

Konut satÄ±ÅŸlarÄ± Ocak-KasÄ±m dÃ¶neminde bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re %9,2 azalÄ±ÅŸla 1 milyon 265 bin 353 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

Ä°POTEKLÄ° KONUT SATIÅžLARI 39 BÄ°N 366 OLARAK GERÃ‡EKLEÅžTÄ°

TÃ¼rkiye genelinde ipotekli konut satÄ±ÅŸlarÄ± kasÄ±m ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %61,0 artÄ±ÅŸ gÃ¶stererek 39 bin 366 oldu. Toplam konut satÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§inde ipotekli satÄ±ÅŸlarÄ±n payÄ± %22,0 olarak gerÃ§ekleÅŸti. Ocak-KasÄ±m dÃ¶neminde gerÃ§ekleÅŸen ipotekli konut satÄ±ÅŸlarÄ± ise bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re %55,4 azalÄ±ÅŸla 249 bin 270 oldu.

TÃ¼rkiye genelinde diÄŸer konut satÄ±ÅŸlarÄ± kasÄ±m ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %58,4 artarak 139 bin 448 oldu. Toplam konut satÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§inde diÄŸer satÄ±ÅŸlarÄ±n payÄ± %78,0 olarak gerÃ§ekleÅŸti. Ocak-KasÄ±m dÃ¶neminde gerÃ§ekleÅŸen diÄŸer konut satÄ±ÅŸlarÄ± ise bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re %21,7 artÄ±ÅŸla 1 milyon 16 bin 83 oldu.

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Ä°LK EL KONUT SATIÅž SAYISI 55 BÄ°N 706 OLARAK GERÃ‡EKLEÅžTÄ°

TÃ¼rkiye genelinde ilk el konut satÄ±ÅŸ sayÄ±sÄ±, kasÄ±m ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %52,0 artarak 55 bin 706 oldu. Toplam konut satÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§inde ilk el konut satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n payÄ± %31,2 oldu. Ä°lk el konut satÄ±ÅŸlarÄ± Ocak-KasÄ±m dÃ¶neminde ise bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re %11,1 azalÄ±ÅŸla 384 bin 776 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

Ä°KÄ°NCÄ° EL KONUT SATIÅžLARINDA 123 BÄ°N 108 KONUT EL DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

TÃ¼rkiye genelinde ikinci el konut satÄ±ÅŸlarÄ± kasÄ±m ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %62,4 artÄ±ÅŸ gÃ¶stererek 123 bin 108 oldu. Toplam konut satÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§inde ikinci el konut satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n payÄ± %68,8 oldu. Ä°kinci el konut satÄ±ÅŸlarÄ± Ocak-KasÄ±m dÃ¶neminde ise bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re %8,3 azalÄ±ÅŸla 880 bin 577 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

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YABANCILARA KASIM AYINDA 7 BÄ°N 363 KONUT SATIÅžI GERÃ‡EKLEÅžTÄ°

YabancÄ±lara yapÄ±lan konut satÄ±ÅŸlarÄ± kasÄ±m ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %48,4 artarak 7 bin 363 oldu. Toplam konut satÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§inde yabancÄ±lara yapÄ±lan konut satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n payÄ± %4,1 oldu. YabancÄ±lara yapÄ±lan konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda ilk sÄ±rayÄ± 2 bin 922 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Ä°stanbul aldÄ±. Ä°stanbul'u sÄ±rasÄ±yla bin 917 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Antalya, 428 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Ankara izledi.

YabancÄ±lara yapÄ±lan konut satÄ±ÅŸlarÄ± Ocak-KasÄ±m dÃ¶neminde ise bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re %39,4 artarak 50 bin 735 oldu.

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KasÄ±m ayÄ±nda Ä°ran vatandaÅŸlarÄ± TÃ¼rkiye'den bin 406 konut satÄ±n aldÄ±. Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±nÄ± sÄ±rasÄ±yla bin 75 konut ile Irak, 836 konut ile Rusya Federasyonu vatandaÅŸlarÄ± izledi.