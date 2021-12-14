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Son dakika... Kripto paralardaki depremin sebebi Fed ve borsalar mı?

#Bitcoin#Ethereum#Kripto Para
Son dakika... Kripto paralardaki depremin sebebi Fed ve borsalar mı
Burak TAŞÇI

Bitcoin liderliğinde başlayan düşüş dalgası kripto varlıkları olumsuz etkiledi. Bitcoin tarihi zirvesinden uzaklaşırken ayı piyasasına yöneldi. Ethereum ise uzun zaman sonra 4000 doların altına geriledi. Düşüşte Fed'in faiz toplantısından çıkacak kararlar ve ABD borsalarındaki düşüşün etkili olduğu öne sürülüyor.

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Kripto varlıklarda kayıplar derinleşmeye başladı. Geçtiğimiz ay 69 bin dolarla tarihi zirvesini gören Bitcoin bugün 46 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Tarihi zirvesinden yüzde 33 oranında kayıpla seyreden Bitcoin'i düşüş listesinde Ethereum takip ediyor. Geçtiğimiz ay 4865 dolara yükselen Ethereum 3700 dolara geriledi. Ethereum da tarihi zirvesinden yüzde 23 uzaklaşmış durumda.

DÜŞÜŞTE FED ETKİSİ

Fed'in yarın yapacağı faiz açıklaması ile birlikte piyasalar yön belirleyecek. Fed'in 39 yılın zirvesine çıkan enflasyonu düşürmek için faiz artırım hamlesini erkene çekmesi ve varlık alım azaltımını daha da yükseltmesi bekleniyor.

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Küresel ekonomideki enflasyon sorununu çözmek için merkez bankaları faiz artırımlarına hazırlanıyor.

Fed'in faiz artırması halinde dolara yönelim artacakken diğer varlıklarda düşüş olması öngörülüyor.

ABD BORSALARI DA SERT GERİLEDİ

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ABD borsalarındaki güç kaybı da kripto varlıkları etkiledi. ABD piyasalardaki sert düşüş traderlar arasında korku iklimi yaratmaya başladı.

BITCOIN HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Tarihi zirvesinden çok uzaklaşan Bitcoin güne 46647 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 46 bin 300 doları gören Bitcoin en yüksek de 47 bin 214 dolara ulaştı. Saat 08:27 itibarıyla yüzde 0.73 oranında primle 46 bin 980 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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ETHEREUM'DA KAYIPLAR BÜYÜK

Ethereum fiyatlarında da büyük düşüşler görülüyor. Tarihi zirvesinden uzakta olan Ethereum güne 3758 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3721 dolar, en yüksek de 3834 dolar seviyesini gördü. Saat 08:27 itibarıyla Ethereum yüzde 0.42 oranında primle 3772 dolardan alıcı buluyor.

DOGE VE SHIBA'DA HAFİF HAREKET VAR

Şaka coini olarak ortaya çıkan ve sonrasında finansal değere ulaşan Dogecoin ve Shiba Inu de düşüşten payını aldı ancak toparlanma hareketi gerçekleştirmeye başladı. Dogecoin saat 08:27 itibarıyla 0.16 dolar seviyesinde, Shiba Inu ise 0.00003319 dolar seviyesinde bulunuyor.

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#Bitcoin#Ethereum#Kripto Para

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