Son dakika... Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904 lira 62 kuruş oldu.

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10 YILA 179 BİN 40 LİRA

Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da arttı. SGK brütü 17 bin 904 lira 62 kuruş üzerinde olan herkes tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 179 bin 40 lira olacak.

(Not: Sadece kıdem tazminatı baz alınmıştır. İhbar tazminatı, yan haklar, izin süreleri hesap dışıdır.)

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NIN GENELGESİ ŞÖYLE: