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Son dakika... Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Kıdem Tazminatı#Hesaplama#Ekonomi
Son dakika... Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 13:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için kıdem tazminatı tavanını belirledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904 lira 62 kuruş oldu.

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10 YILA 179 BİN 40 LİRA

Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da arttı. SGK brütü 17 bin 904 lira 62 kuruş üzerinde olan herkes tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 179 bin 40 lira olacak.

(Not: Sadece kıdem tazminatı baz alınmıştır. İhbar tazminatı, yan haklar, izin süreleri hesap dışıdır.)

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NIN GENELGESİ ŞÖYLE:

Son dakika... Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Son dakika... Kıdem tazminatı tavanı belli oldu


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#Kıdem Tazminatı#Hesaplama#Ekonomi

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