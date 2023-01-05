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Son dakika... Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Bedelli Askerlik#Ücret#Zam
Son dakika... Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 12:58

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,388581 olarak belirlendi.

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Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti.

bedelli askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93.258,44 lira olarak belirlendi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NIN GENELGESİ ŞÖYLE:

Son dakika... Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Son dakika... Bedelli askerlik ücreti belli oldu



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#Bedelli Askerlik#Ücret#Zam

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