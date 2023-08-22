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Son dakika haberi: Mısır alım fiyatı açıkladı

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#Mısır#TMO#Fiyat
Son dakika haberi: Mısır alım fiyatı açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 18:03

TMO, mısır alım fiyatının ton başına 6 bin olarak belirledi.

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TMO'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mısır hasadı Ağustos ayının ilk haftasında Adana ve Hatay’da lokal olarak başlamış olup ülke genelinde bugün itibariyle yaklaşık %8 seviyelerindedir.

Hasat başlangıcından bugüne kadar piyasalar yakından izlenmiş ve piyasaların seyrine göre TMO politikaları oluşturulmuştur.

2023 yılı mısır üretimimizin geçen yıla göre aynı seviyede 8,5 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir.

TMO Mısır alım fiyatı ton başına 6.000 TL olarak belirlenmiştir.

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#Mısır#TMO#Fiyat

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