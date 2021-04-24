Son dakika habeler: İçişleri Bakanı Soylu'dan Thodex açıklaması! 31 milyon lirasına el konuldu..

Son dakika haberi.. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin tüm önlemler alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Özer'in yakalanması için kırmızı bültenin çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakan Süleyman Soylu da Özer'in yakalanması için girişimlerde bulundu ve Arnavutluk İçişleri Bakanı ile görüştü.

Emniyet'ten yapılan açıklamada "Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih ÖZER hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır. Ayrıca kırmızı bülten işlemleri yürütülürken söz konusu şahsın yakalanması ve gözlem altına alınması için dün gündüz saatlerinde Emniyet Genel Müdürümüz Sn. Mehmet Aktaş Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu da yine dün akşam saatlerinde Arnavutluk İçişleri Bakanı Sn. Bledar Cuci ile telefon görüşmesi yapmışlardır." denildi.

BAKAN SOYLU'DAN THODEX AÇIKLAMASI

Bakan Soylu, "Maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Tabi bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki ve idari tedbirler alındı. Bize düşen bir tarafı da var bunun. Hem Türkiye'de mi değil mi, tabii yurt dışında olduğu ortaya çıktı. Hemen bu olay duyulur duyulmaz emniyet genel müdürümüz, Arnavutluk emniyet genel müdürü ile görüşme gerçekleştirdi. Oradaki emniyet genel müdürü de bize uzak değil. Eğitimini Türkiye'de almış, benim de tanıdığım bir arkadaşımızdı. Yine orada ardından hemen sayın içişleri bakanı ile görüştüm, seçim bölgesindeydi. Uzun uzadıya konuşma yaptık bu konu ile ilgili. Bu esnada da ilgili cumhuriyet başsavcılığı konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'na uluslararası yakalama kararı gönderdi. Biz de bu arada sistemimizi hazır tuttuk. Hemen gece yarısı bu kararı almadan önce görüşmelerimizi gerçekleştirdik, gece yarısı Interpol'e bildirdik ve sabah 10.00 itibarıyla işlemler kırmızı bülten açısından tamamlanmış oldu" dedi.

"3 AYRI HESAPTA BULUNAN 31 MİLYON LİRASINA EL KONULDU"



Bakan Soylu, Faruk Fatih Özer'in Türkiye'deki mal varlığına el konulduğunu vurgulayarak, "Şahsın Türkiye'de 3 ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konuldu. Oraya girerken de 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş. Onu da biliyoruz. Onu da oradan teyit ettik. Tabi orada şimdi Arnavutluk güvenlik güçleri bu konudaki hazırlıklarını yapıyorlar. Zannediyorum ki bu konuda inşallah yakalanması gerçekleştirilir ve Türkiye'ye getirilir inancındayız" diye konuştu

DOLANDIRICILIĞIN BOYUTU 2 MİLYAR DOLAR

2 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığıyla ilgili detayları CNN Türk Muhabiri Ahmet Türkeş konuyla ilgili detayları aktardı. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan edilen bilgiye göre dün İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarıldı.

Başsavcının talimatıyla Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'in işyerlerinde arama yapıldı ve banka hesaplarına tedbir konuldu. İçişleri Bakanlığı'ndan 22 Nisan'da gelen yazıya göre 20 Nisan 2021'de Tiran'a çıkış yapan Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Arnavutluk'ta olduğu teyit edildi.

62 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon polis kamerasına yansıdı.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti’nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy’deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.

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