Son dakika haberi.. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçarken çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı

Kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla ilgili Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’den ayrılırken fotoğrafı ortaya çıktı.



Türkiye’de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex’te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı öne sürüldü. Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu arada Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50’de Arnavutluk Tiran’a gittiği belirlendi. Faruk Fatih Özer’in İstanbul Havalimanı’ndan ayrılırken fotoğrafı ortaya çıktı.

POLİSLER ŞİRKET MERKEZİNE GELDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçundan re’sen soruşturma başlattı. Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50’de Arnavutluk Tiran’a gittiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLADI, ŞİRKETE POLİS GELDİ

Türkiye’de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex’te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı öne sürüldü. Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı merkezi Kadıköy’de bulunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçundan re’sen soruşturma başlattı. Sabah saatlerinde de şirketin merkez ofisinin bulunduğu binaya polis geldi. Polis incelemenin ardından binadan ayrıldı.

Bu arada Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50’de Arnavutluk Tiran’a gittiği belirlendi.

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