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Ekonomi
Haber Giriş: 13.09.2020 - 17:34 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Enerji Bakanı: Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak

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Son dakika haberi: Enerji Bakanı: Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak
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Enerji Bakanı Dönmez: Geri sayım başladı... Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak.

Enerji Bakanı Dönmez: Geri sayım başladı... Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak.

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