Son dakika haberi: Enerji Bakanı: Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak

Enerji Bakanı Dönmez: Geri sayım başladı... Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR