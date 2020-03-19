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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 19.03.2020 - 14:20,Son Güncelleme:/

Son dakika... GİB'den vergi ödemelerine erteleme açıklaması

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Son dakika... GİB'den vergi ödemelerine erteleme açıklaması
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Gelir İdaresi Başkanlığı, koronavirüs nedeniyle doğrudan etkilenen mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödemeleri gereken muhtasar ve KDV ödemelerine ilişkin 6 ay erteleme çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), koronavirüs salgınından doğrudan  etkilenen mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödemeleri  gereken muhtasar (gelir vergisi stopaj) ve katma değer vergilerinin ödemelerinin 6 ay ertelenmesine yönelik olarak gerekli çalışmalar  yapıldığını bildirdi.

GİB'den yapılan açıklama şöyle:

"Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok  ülkeye yayılan Korona Virüs (COVID-19) salgınından doğrudan etkilenen  mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödemeleri gereken  muhtasar (gelir vergisi stopaj) ve katma değer vergilerinin  ödemelerinin 6 ay ertelenmesine yönelik olarak gerekli çalışmalar  yapılmaktadır.

Bu kapsamda bahse konu ödemeleri 6 ay süre ile ertelenen  mükelleflerin faaliyet alanları ana hatları ile aşağıda yer almaktadır.
Söz konusu faaliyet alanlarına yönelik detaylı açıklamalar ile  uygulamaya ilişkin esaslar ileride yapılacak açıklamalarda  duyurulacaktır.

Mücbir Sebep Halinden Faydalanacak Mükellef Grupları

1. Perakende Ticaret ve Alış Veriş Merkezleri

Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, dondurmacı, tuhafiye,  kasap, inşaat malzemeleri satışı, küçük ev eşyaları ile beyaz eşya  satışı, mobilya satışı, ev tekstili, kitap ve kırtasiye, gazete ve  dergi, ayakkabı ve giyim eşyası perakende satışı, oyuncakçı, tıbbi ve  ortopedik ürünler, eczane, kuyumcu, çiçekçi, pazarcılar, balıkçılar,  pastane ve fırınlar, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı vb.  her türlü ürünün perakende olarak satışına yönelik faaliyetler ile  alışveriş merkezleri ve buralarda perakende satış faaliyetinde  bulunanlar

2. Demir Çelik ve Metal Sanayii

Demir, çelik, alüminyum, bakır, kurşun, çinko, kalay imalatı ile  bunların imalatçılar tarafından satışı

3. Otomotiv

Otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, midibüs, traktör,  motosiklet, römork, karavan gibi tüm motorlu kara taşıtlarının imalatı  ile toptan ve perakende satışı

4. Lojistik-Ulaşım

Hava, kara, demiryolu, deniz ve her türlü suyolu ile yapılan her  türlü şehir içi ve şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı, otoyol,  tünel ve köprü işletmeciliği, depolama ve antrepoculuk faaliyetleri,  havaalanı yer hizmetleri gibi her türlü lojistik ve ulaşım hizmetleri

5. Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri

Tiyatro, opera, bale, sinema, konser gibi her türlü sanatsal  faaliyetler

6. Konaklama

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi konaklama faaliyetleri, tur  operatörü ve seyahat acenteliği faaliyetleri, rezervasyon hizmetleri  gibi her türlü konaklama ve buna ilişkin faaliyetler

7. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay ocakları, kantinler,  ulaşım araçlarında bulunan büfeler gibi her türlü yiyecek ve  içeceklerin sunumuna yönelik hizmetler

8. Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri

Kumaş ve iplik imalatı, her türlü pamuktan, yünden, tiftikten,  elyaftan ve kumaştan mamul ürünlerin imalatı ile giyim ve ev tekstili  ürünlerinin imalatı ile satışı gibi her türlü tekstil ve konfeksiyon  imalat ve satışı

9. Etkinlik ve Organizasyon

Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar ve etkinliklerin  organizasyonu ile internet kafe, oyun, düğün ve nikâh salonu, spor  merkezleri gibi yerlerde gerçekleştirilen her türlü etkinlik ve organizasyon faaliyetleri"

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