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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 29.07.2020 - 21:20,Son Güncelleme:

Son dakika... Fed sonrası altında yeni rekor

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Son dakika... Fed sonrası altında yeni rekor
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ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit tutmasının ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket gerçekleşti. Fed'in "Devam eden sağlık krizi ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde kısa vadede ağır şekilde baskı yaratacak" açıklaması güvenli liman altına olan talebi artırdı.

Piyasaların merakla beklediği faiz kararını ABD Merkez Bankası Fed açıkladı. Fed faizi beklentiler doğrultusunda yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit bıraktı. Fed'in faiz kararı sonrasında altın tarafında tarihi yüksek seviye görüldü.

Fed'in "Devam eden sağlık krizi ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde kısa vadede ağır şekilde baskı yaratacak. Salgın orta vadede ekonomik görünüm için kayda değer riskler yaratıyor." açıklamaları altın tarafında volatiliteyi getirdi. 

Ons altın fiyatlarındaki artış gram altında tarihi rekoru getirdi. Gün içinde en düşük 1941 doları gören ons altın Fed'in açıklamasıyla birlikte 1980.8 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte gram altın 444.3 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Gram altın gün içinde en düşük 434.6 lira, en yüksek 444.3 lira seviyesini gördü.

Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
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