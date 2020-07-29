Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed faizi değiştirmedi ve yüzde 0 ile yüzde 0.25 arasında sabit tuttu. Fed bu kararı oy birliğiyle aldı. Fed, abd ekonomisini desteklemek için tüm araçları kullanma taahhüdünü tekrarladı.

Fed'den yapılan açıklamalar şöyle:



-Ekonominin patikası koronavirüs salgınını izleyeceği yörüngeye ciddi şekilde bağlı.

-Devam eden sağlık krizi ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde kısa vadede ağır şekilde baskı yaratacak.

-Ekonomik aktivite ve istihdam son aylarda biraz toparlandı, ancak yıl başındaki seviyelerinin altında kalmaya devam edecekler.

-Salgın orta vadede ekonomik görünüm için kayda değer riskler yaratıyor.

-Yabancı merkez bankaları için dolar swap hatları ve repo kolaylığı 31 mart'ta kadar devam edecek.

-Hazine ve ajans destekli menkul kıymet alımları en azında cari hızda devam ettirilecek.

-Cari Fed fon faiz oranının ekonominin son gelişmelere karşı koyabildiğinden ve Fed'in maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini başarma rayına girdiğinde emin olana kadar devam ettireceğiz.