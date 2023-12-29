Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Ücretler belli oldu... Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

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Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilmeyen ya da konusu para olan hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi için yeni fiyat tarifesi belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan detaylara göre saat, kişi sayısına göre arabuluculuk ücret tarifeleri güncellendi ve 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Tarifede ticari anlaşmazlıklar dışında en çok dikkat çeken konu kira uyuşmazlıkları nedeniyle arabuluculuk faaliyetine ödenecek ücret oldu.

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KİRA ANLAŞMAZLIKLARI ARABULUCULUKLA GİDERİLİYOR

Kira uyuşmazlıklarına yönelik olarak zorunlu arabuluculuk sistemi getirilmişti.

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alındı. Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk kapsamında olduğu açıkça düzenlendi. Taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar, ihtiyari arabuluculuğa elverişli hale getirildi. Arabuluculuğa ilişkin Türkiye'nin taraf olduğu Singapur Sözleşmesi'nin, iç hukukla uyumunun sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapıldı. Uyuşmazlığın asıl tarafının arabuluculuk süreci ile arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi konusunda arabulucuya yükümlülük getirildi. Ticari uyuşmazlıklar bakımından, taraf avukatları ve arabulucunun birlikte imzaladığı anlaşma belgesinin, -icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın- ilam niteliğinde belge sayılacağı kabul edildi.

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KİRA ANLAŞMAZLIKLARINDA ASGARİ TUTAR TARAF BAŞINA 580 LİRA

Kira, komşu hakkı ve Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda bir saat ücreti 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına 580 lira, bir saati 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1200 lira, bir saati 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1300 lira, bir saati 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1400 lira oldu.

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İŞTE 2024 YILINDA GEÇERLİ OLARAK ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ