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Çalışan emeklilerin ikramiyeleri hesaplara geçiyor

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#Çalışan Emekli#İkramiye#Maaş
Çalışan emeklilerin ikramiyeleri hesaplara geçiyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 06:46

Çalışan emeklilere 5 bin liralık destek ödemesi bugün banka hesaplarına yatırılmaya başlandı.

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Çalışan emeklilere 5 bin lira destek verilmesini öngören düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çalışan emeklilerin 5 bin lira tutarındaki ödemelerinin 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Işıkhan, "Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Destekten, daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek. Destek ödemesi tek seferlik verilecek. Miktarın toplam tutarının 23 milyar liranın üzerinde olacağı belirtiliyor.

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#Çalışan Emekli#İkramiye#Maaş

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