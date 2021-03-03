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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03.03.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

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Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Şubat'ta enflasyon yüzde 15.61 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %2,87 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile eğitim, %6,31 ile giyim ve ayakkabı ve %7,15 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %23,74 ile ev eşyası, %22,47 ile ulaştırma ve %20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP %2,32 İLE ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında düşüş gösteren diğer ana gruplar %0,98 ile eğlence ve kültür ve %0,93 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,00 ile sağlık, %2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %1,32 ile lokanta ve oteller oldu.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

Şubat 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 117 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 263 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %16,92, AYLIK %0,79 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,75 artış gerçekleşti.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %27,09, AYLIK %1,22 ARTTI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,92, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,14 artış gösterdi.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK %29,57 ARTTI
 
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %17,32, imalatta %29,57, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,68, su temininde %27,31 artış olarak gerçekleşti.
 
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %33,77, dayanıklı tüketim malında %29,29, dayanıksız tüketim malında %22,81, enerjide %8,44, sermaye malında %26,54 artış olarak gerçekleşti.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK %1,56 ARTTI
 
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %0,14 azalış, imalatta %1,56 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,73 azalış, su temininde %1,06 artış olarak gerçekleşti.
 
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,05, dayanıklı tüketim malında %0,85, dayanıksız tüketim malında %2,44, enerjide %0,68 artış, sermaye malında %0,48 azalış olarak gerçekleşti.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %0,68 İLE ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMINDA GERÇEKLEŞTİ
 
Yıllık en düşük artış; %0,68 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, %5,24 ile ham petrol ve doğal gaz, %6,81 ile giyim eşyası olarak gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller %52,62, kağıt ve kağıt ürünleri %45,05, metal cevherleri %33,98 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ %2,66 İLE METAL CEVHERLERİNDE GERÇEKLEŞTİ
 
Aylık en yüksek düşüş; %2,66 ile metal cevherleri, %2,28 ile diğer mamul eşyalar, %1,73 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı olarak gerçekleşti. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %9,43, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %6,10, kok ve rafine petrol ürünleri %5,47 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

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Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Şubat ayı kira zammı oranı
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