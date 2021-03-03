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Ekonomi
Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi
Haber Giriş: 03.03.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Şubat ayı kira zammı oranı

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Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Şubat ayı kira zammı oranı

Şubat ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kiralara yapılacak zam oranı belli oldu. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak.

Şubat ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Şubat ayında enflasyon yıllık yüzde 15.61 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.81 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12.81 oldu.

İŞTE KİRA ZAMMINA GÖRE YENİ KİRALAR

Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat İşte Şubat ayı kira zammı oranı

Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
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