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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 29.12.2020 - 11:04 | Son Güncelleme:

Son dakika... 2021 emlak ve motorlu taşıtlar vergileri açıklandı

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Son dakika... 2021 yılında uygulanacak emlak ve motorlu taşıtlar vergisiyle ilgili detaylar belli oldu. Emlak vergisinde yüzde 4,55 oranında artış uygulanırken bu oran motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 9,11 şeklinde açıklandı. İşte 2021 yılı emlak ve motorlu taşıtlar vergisi oranları, hesaplama, muafiyet durumu ve tüm detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile emlak ve motorlu taşıtlar vergisinde rakamlar yayınlandı. 

Motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 9,11 ve emlak vergisi için ise yüzde 4,55 oranında artış uygulanacak. 

YILDA İKİ KEZ ÖDENİYOR

Emlak vergisi ödemeleri her yıl iki taksitle ödeniyor. İlk taksit ödemeleri mayıs ayında yapılırken, ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayı sonunda gerçekleştiriliyor.

Eğer alıcı evi 2020 yılında aldıysa 2021 yılında vergi ödemek zorunda, 2021'de satışı gerçekleştirilen konutlar için ise bu durum satıcıya ait. 

KİMLER MUAF?

Emlak vergisinden muafiyet de söz konusu. İşte emlak vergisinden muaf olanlar;

Geliri olmadığını beyan eden kişiler,

Sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar,

Gaziler, engelliler, şehit dul ve yetimler brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla sahip oldukları evler için emlak vergisi ödemeden muaf oluyor. 

EMLAK VERGİSİ NEREDEN SORGULANIR?

Emlak vergisi öğrenmek isteyen vatandaşlar belediyelerden, e-Devlet sistemi üzerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hizmet verdiği İnternet Vergi Dairesi'nden emlak vergisi sorgulayabilirler. https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu web sitesi üzerinden emlak verginizi sorgulayabilir. Bankalardan da ödemeler gerçekleştirilebilir. 

MTV 2021 zammı ne kadar oldu MTV oranları hesaplama tablosu hakkında detaylar
MTV 2021 zammı ne kadar oldu? MTV oranları hesaplama tablosu hakkında detaylar

2021 MTV KİM NE KADAR ÖDEYECEK?

2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. İşte otomobil motor silindir hacmi, değeri ve yaşına göre taşıtların yıllık vergi tutarları: 

Son dakika... 2021 emlak ve motorlu taşıtlar vergileri açıklandı

MTV NASIL ÖDENİR?

MTV borç sorgulamalarını ve ödeme işlemlerini gib.gov.tr ve E-Devlet sistemi üzerinden T.C kimlik bilgileri ile yapabiliyor. Aynı zamanda yine gib.gov.tr'den borç ödeme de banka kartı veya kredi kartıyla gerçekleştirilebiliyor.

YILDA 2 KEZ ÖDENİYOR

Araç sahiplerinin her yıl ödemekle yükümlü olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi, Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere yılda iki kez ödenir. Ocak ayında ilkini yatırmış olan araç sahipleri MTV'nin 2. ödemesini 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapmak zorunda.

 

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