Son dakika... Emeklilere promosyon müjdesi! 12 bin liraya çıktı... Promosyon nasıl alınacak? İşte detaylar...

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Emeklilere yönelik iyileştirme ve maaş zamları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de emeklilere yönelik müjdeyi verdi.

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Erdoğan "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. 2017’de banka promosyonu ödemesini başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yıl ki komisyon ödemelerini 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi. Diğer bankalarında bu rakamın altında kalmadan vereceğini umuyorum. Yeni banka promosyonlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizi refah seviyesini yükseltmek için çalışıyoruz. Ülkemizde Cumhur İttifakından başka bunu yapacak bir siyasi irade yoktur. Memleket muhalefetin eline kalsa maaşları bile ödeyemez" dedi.

DAHA ÖNCE 3 İLE 10 BİN LİRA ARASINDAYDI

Daha önce emeklilere kamu bankaları 3 bin lirayla 10 bin lira arasında maaş promosyonu veriyordu.

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PROMOSYON NASIL ALINACAK?

3 yıl boyunca geçerli olacak olan promosyon için yeniden başvuru yapılması gerekiyor. 3 yıl içinde promosyon alınmışsa promosyonun kalan kısmı iade edilip yeni promosyonun talep edilmesi gerekiyor. Emekliler promosyonu almak için ilgili kamu bankasıyla anlaşma yapıp 3 yıl boyunca maaşlarını oradan alacağını ibraz etmesi gerekiyor. İnternet ya da mobil bankacılık üzerinden de bankaya gitmeden promosyon başvurusu yapılabiliyor.

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MAAŞA GÖRE PROMOSYON BELİRLENECEK

Emeklilere en düşük emekli maaşından başlayarak verilecek promosyon miktarı yeniden belirlenecek. Buna göre en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira maaş alan emeklinin 8 bin lira promosyon alması bekleniyor. Emekli maaşı belli bir seviyenin üzerinde olan kamu bankasından maaş alan emeklilere de 12 bin lira promosyon verilecek.