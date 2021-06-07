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Ekonomi
Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi
Haber Giriş: 07.06.2021 - 07:56 | Son Güncelleme:

Son dakika... Elon Musk yine sahnede! Cumrocket Coin'i parlattı

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Son dakika... Elon Musk yine sahnede! Cumrocket Coin'i parlattı

Milyarder iş adamı Elon Musk, kripto para piyasalarına yönelik hamlelerine devam ediyor. Milyonlarca kişiyi mağdur ya da zengin edebilecek açıklamalarda bulunan Musk, şimdi de yetişkin eğlencelerine yönelik NFT piyasasının Kripto parası olan Cumrocket Coin'i yükseltti.

Kripto para piyasasını speküle eden milyarder iş adamı Elon Musk yeni bir tweetle piyasaların karışmasına neden oldu. Attığı her tweetin bir hareketliliğe sebep olması nedeniyle kripto paralarla ilgilenenler Musk'ın sıkı takipçisi durumuna geldi.

Ünlü hacker grubu Anonymous, atmış olduğu tweetler nedeniyle kripto para piyasalarını karıştıran Elon Musk'a yönelik tehdit videosu yayınladı.

YAZI YOK, EMOJİLERLE HAREKET EDİYOR

Musk son attığı tweetler arasında bulunan ve NTF piyasasının kripto parası olan Cumrocket Coin için emojilerle tweet attı. "Aya çıkacak" imasında bulunan Musk, 0.06 dolar olan Cumrocket Coin'in fiyatını 0.28 dolara kadar yükselmesine sebep oldu. Kısa sürede yüzde 366 yükselen Cumrocket Coin şu fiyatı saat 07:51 itibariyle 0.1152 dolar seviyesinde seyrediyor. Piyasa değeri ise 30 milyon dolara ulaştı.

 

BITCOIN'DE DE DALGALANMA YARATTI

64 bin dolardan 29 bin dolara kadar düşen ve yüzde 50'nin üzerinde kayba yönelen, toparlanmaya çalışan Bitcoin, Musk'ın tweetinden sonra 35 bin 407 dolara kadar düştü. Bitcoin 07:51 itibariyle 36 bin 253 dolar seviyesinde bulunuyor. Ethereum da 2586 dolara kadar geriledi ve 2774 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Son dakika... Elon Musk yine sahnede Cumrocket Coini parlattı

ANONYMOUS: BİZİ BEKLEYİN

Ünlü hacker grubu Anonymous, Elon Musk'a yönelik olarak "Odadaki en zeki kişi olduğunu düşünebilirsin, ama şimdi eşini buldun. Biz Anonymous! Biz lejyonuz. Bizi bekleyin” açıklamasında bulundu.

Buna karşılık olarak Musk “Nefret ettiğiniz şeyi öldürmeyin, sevdiğinizi koruyun” paylaşımını yaptı. 

Son dakika... Elon Musk yine sahnede Cumrocket Coini parlattı

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