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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 04.06.2021 - 08:35 | Son Güncelleme:

Elon Musk yine sahnede! Kırık kalp paylaştı Bitcoin çakıldı

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Elon Musk yine sahnede! Kırık kalp paylaştı Bitcoin çakıldı

Milyarder iş adamı Elon Musk, kripto para piyasalarını speküle etmeye devam ediyor. Bu sefer hedefine Bitcoin'i koyan Musk, sosyal medya platformu Twitter üzerinden kırık kalp emojisi paylaştı. 39 bin dolara kadar yükselen Bitcoin tek bir tweet ile 37 bin dolara kadar geriledi.

Kripto para piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden olan tweetleriyle bilinen milyarder iş adamı Elon Musk, Bitcoin yatırımcılarını üzdü. Bitcoin'e karşı tavır alan ve her fırsatta Dogecoin'i parlatmaya çalışan Musk, Twitter'dan attığı kırık kalp emojili tweet nedeniyle milyarlarca dolarlık satışa sebep oldu.

Geçtiğimiz gün toparlanma sergilemeye çalışan Bitcoin yüzde 3 civarında primle 39 bin dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Elon Musk'ın tweeti sonrasında ise 37 bin dolar seviyesine geriledi. Gün içinde en düşük 37 bin 367 dolar, en yüksek ise 39 bin 272 dolar seviyesini gördü.

 

BITCOIN'E KARŞI TAVIRLI

Musk, Bitcoin'e karşı olumsuz tavrını sürdürüyor. Sınırsız sayıda olan Dogecoin'e tutumu ise sürekli destekleyici nitelikte. Bitcoin ile Tesla otomobil satışını durduran Musk, Bitcoin'in çevreci olmayan yöntemlerle madenciliğe neden olmasından dolayı eleştirmişti. Sonrasında ise kripto para madencileriyle buluşup konsey kurulmasını kararlaştırmıştı.

ARKADAŞLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

Kripto para borsası Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao ile arkadaş olan Elon Musk'ın arasını Bitcoin açtı. Zhao, hedefine milyarder iş adamı Elon Musk'ı koyarken Tesla otomobillerini de örnek gösterdi.

Zhao "Araba çalıştırmak için kullanılan elektrik çevre dostudur. Dünyanın en verimli finansal ağlarını çalıştırmak için kullanılan elektrik çevresel bir sorundur" tweetini attı.

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