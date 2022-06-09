Son dakika: Ekonomide yeni adımlar peş peşe atılıyor... BDDK'dan tüketici kredisi hamlesi

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Ekonomide yeni adımların atılacağını duyuran Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan da (BDDK) yeni bir hamle geldi. BDDK internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

Bugün (09.06.2022) Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluşunun bugün almış olduğu 10222 sayılı Kararı ile;

-Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde yüz bin Türk Lirasının altında olan krediler için 24 ay, yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine,

-Limiti yirmi beş bin Türk Lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde yirmisi; limiti yirmi beş bin Türk Lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.

Öte yandan, devam etmekte olan çalışmalar kapsamında ise;

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Gözden Kaçmasın Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomide atılacak yeni adımı açıkladı Haberi Görüntüle

-Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması,

-Ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi,

-Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması,

-Yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.