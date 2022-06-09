Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomide atılacak yeni adımı açıkladı

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Ekonomi#Tedbir
Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomide atılacak yeni adımı açıkladı

Ekonomide alınan yeni tedbirleri duyuran Hazine ve Maliye Bakanlığı, başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemdeki bazı ekonomi başlıklarında Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde atılacak yeni adımı açıkladı. Buna göre; gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) çıkarılıyor ve talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022'den itibaren başlıyor.

Haberin Devamı

Ekonomide yeni adımların atılacağını duyuran Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinden yaptığı yazılı açıklama şöyle:

Bugün (09.06.2022) Bakanlığımız resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan atılacak adımlar kapsamında;

Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.

Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES’ler, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir.

Gözden Kaçmasın

Ekonomide yeni adımlar peş peşe atılıyor... BDDKdan tüketici kredisi hamlesiEkonomide yeni adımlar peş peşe atılıyor... BDDK'dan tüketici kredisi hamlesiHaberi Görüntüle

Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

Haberin Devamı

İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır.

Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Ekonomi#Tedbir

BAKMADAN GEÇME!

Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı
Süper İstanbul Liginde stat problemi Fatih Karagümrük, Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarını nerede oynayacak

Süper 'İstanbul' Ligi'nde stat problemi! Fatih Karagümrük, Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarını nerede oynayacak?

#Süper Lig
Dijital dünyaya ‘Google’ güncellemesi

Dijital dünyaya ‘Google’ güncellemesi

#Google

BAKMADAN GEÇME!

Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı
Süper İstanbul Liginde stat problemi Fatih Karagümrük, Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarını nerede oynayacak

Süper 'İstanbul' Ligi'nde stat problemi! Fatih Karagümrük, Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarını nerede oynayacak?

#Süper Lig
Dijital dünyaya ‘Google’ güncellemesi

Dijital dünyaya ‘Google’ güncellemesi

#Google