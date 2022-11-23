Son dakika... Düzce'de vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi

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Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Düzce'deki mükelleflerin mağduriyetinin önüne geçmek için vergi beyannamesi ve tahakkuk edecek vergilerin ödeme süresini 1 ay erteledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

23.11.2022 tarihinde merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde deprem meydana gelmiştir. Bakanlığımız, deprem sonrası mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır.



Bu kapsamda, Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin

verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir.



Düzce'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.