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Son dakika... Düzce'de vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi

Güncelleme Tarihi:

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Vergi#Ödeme
Son dakika... Düzcede vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 17:27

Hazine ve Maliye Bakanlığı "23.11.2022 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir" açıklamasını yaptı.

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Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Düzce'deki mükelleflerin mağduriyetinin önüne geçmek için vergi beyannamesi ve tahakkuk edecek vergilerin ödeme süresini 1 ay erteledi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

23.11.2022 tarihinde merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde deprem meydana gelmiştir. Bakanlığımız, deprem sonrası mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin
verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir.

Düzce'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Vergi#Ödeme

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