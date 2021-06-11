Son dakika... Yukarı Afrin Barajı törenle açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli gündemlere itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

"Barajımız ülkemizin kuraklık tehdidiyle karşı karşı olduğu şu dönemde hizmete girmiştir." diyen Erdoğan, "Şehrimize yıllık 19 milyon metreküp içme suyu sağlayacak 43 km'lik isale hattının tamamlanmasıyla Kilis'in bu sorunu çözülmüştür. Afrin, Halep'in kardeşi Kilis hem kendi vatandaşlarımızla hem de misafirleriyle inşallah bir daha susuzluk çekmeyecek." ifadelerini kullandı.

Yatırım tutarı toplamda 500 milyonu bulan barajın Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kilis'te arıtma tesisine başladık. Bu yıl tamamlandığında Kilisli kardeşlerimiz yeterli ve temiz suya kavuşmuş olacak. 6 içme suyu tesisi, 3 gölet, 9 taşkın koruma tesisi kazandırdık Kilis'e. Milletimizin huzuruna her gün yeni yatırımla çıkıyoruz.

Ülke olarak sınırlı sahip olduğumuz su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Suyu barajlarla biriktirerek ihtiyaç duyulan vakitlerde kullanmaktan geçiyor. 276 milyar liralık yatırımla 600 baraj yaptık. 45 metreküplük su depolama hacmine sahip olduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* 90 adet içme suyu projesiyle ilgili yatırımlarımız sürüyor. İçme suyu ihtiyacının karşılanması için zorlukların hepsinin üstesinden gelecek seviyeye getirdik. Yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başlayacağız. En büyük avantajımız iyi yetişmiş bilgili insan kaynağına sahip olmamızdır. İnsanlığın yaradılıştan beri temel ihtiyaçları olan güvenlik, barınma ve gıda gibi başlıkları hizmet siyasetimizin esasları olarak belirledik.

* Tarım sektörü desteklerimizi arttırarak kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıyla kalmadık, önemli bir gıda ihracatçısı haline geldik. 12 milyon konut bizim dönemimizde inşa edilmiştir. 1 milyonu da doğrudan TOKİ tarafından yapılmıştır. Türkiye'yi terör örgütleri ve suç çetelerinden kurtardık. hukuk hak ve özgürlükleri geliştirme gayretimizi yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırmayı hazırlanıyoruz. Bu başlıklarla bile ülkemizin nereden nereye geldiğini herkes kabul edecektir.

* Türkiye 2023 hedeflerine yaklaştıkça daha iyi anlaşılmaktadır. Sağlık altyapımızın önemine salgın döneminde şahit olduk. Barajların ve sulama içme suyu tesislerinin önemini iklim değişikliğiyle beraber göreceğiz. Gelişmiş ülkelerin de en küçük kriz durumunda nasıl faşizan yöntemlere başvurduğunu gördük. Türkiye darbe girişimi dahil ne yaşarsa yaşasın ekonomisini ayakta tutma iradesinden asla taviz vermemiştir.

"KİRLİ GÜNDEMLERE İTİBAR ETMEDEN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

* Eski Türkiye alışkanlıklarıyla milletimizin demokratik kazanımlarına göz dikenlere geçit vermeyeceğiz. Kilisliler sınırın ötesinde yaşanan acıları çok iyi bilir. Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız günlerine döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra da milletimizle beraber sahip olduğumuz güven huzur refahla hedeflerimize ilerleyeceğiz.

* Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya çok daha yakınız. Kendi ülkelerindeki saldırılardan kaçarak hayatlarını bizim şehirlerimizde sürdüren kardeşlerimize Allah biz kullarına sabredenlerle olduğunu ve her zorluk sonrası kolaylık geleceğine ifade ediyor. Komşumuz Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü yeniden aydınlık geleceğe kavuşması için her türlü çabayı sürdürmeye devam edeceğiz.

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