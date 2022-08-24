Son dakika... Dar gelirliye destek paketinin ayrıntıları belli oldu: İcralık borçlara devlet desteği...

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden borçların tasfiyesinin amaçladığını belirttiği paketin detayları şu şekilde:

* 6 milyona yakın vatandaşın 30 milyar TL borcu tasfiye edilecek.

* Elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi temel ihtiyaç sözleşmelerinden kaynaklanan borcu devlet üstlenecek.

* 1 milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş icra takibindeki borçlarının 2 bin 500 TL'ye kadar olan kısmını devlet üstlenecek.

CNN TÜRK muhabiri Gülşen Coşkun paketin detaylarını şu şekilde açıkladı:



Dar gelirlinin özellikle icralık borçlarına yönelik paket olacağı belliydi ama biraz daha detayları belli oldu. 6 milyon vatandaşı kapsıyor. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi borçları kapsıyor. Bu borçları devlet ödeyecek. 1 milyona yakın vatandaşın Varlık Yönetim Şirketi takibindeki borcun ise 2.500 TL'si düşecek. Biz de yasal düzenleme gerekeceği için Meclis'in açılması ve yasal düzenlemenin geçmesi bekleniyor.