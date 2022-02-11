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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Nebati arasında kritik görüşme

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Nureddin Nebati#Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşme gerçekleştiriyor. Görüşmede yarın açıklanacak olan ekonomi paketi ile ilgili son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. 

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Koronavirüs testi negatife dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Vahdettin Köşkü'nde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni kabul etti.

Erdoğan daha sonra ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi. Görüşmede yarın açıklanacak olan ekonomi paketi ile ilgili son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. 

YENİ PAKET YARIN AÇIKLANIYOR

Hazine Bakanı Nureddin Nebati, yarın Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Toplantıda üretim ve ihracat başta olmak üzere birçok destek, tedbir ve teşvik paketi duyurulacak.

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