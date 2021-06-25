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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Çin'de büyük hamle! Kripto para madenciliği ürünlerinin satışı durduruldu
GeriEkonomi Son dakika... Çin'de büyük hamle! Kripto para madenciliği ürünlerinin satışı durduruldu
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 25.06.2021 - 08:35 | Son Güncelleme:

Son dakika... Çin'de büyük hamle! Kripto para madenciliği ürünlerinin satışı durduruldu

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Son dakika... Çin'de büyük hamle! Kripto para madenciliği ürünlerinin satışı durduruldu

Kripto paralar üzerinde son dönemde büyük baskılar yaratan Çin bir şirketi pes ettirdi. Bitmain kripto para madenciliği cihazlarının satışını durdurdu.

Çin'in kripto paralara olan savaşı son bulmak bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda finansal işlemler ve bankacılıkta kripto para kullanımını yasaklayan, ardından da kripto para madenciliğine yönelik olarak eyalet bazlı yasak getiren Çin'de şimdi de madencilik cihazları satıcısı pes etti.

Dünyanın en büyük kripto para madenciliği makinalarını üreten Bitmain'in ürünleri bundan sonra Çin'de satılamayacak. Kripto para madenciliği cihazlarının satılmaması ve işletilmemesi nedeniyle kripto para piyasalarında hareketliliğin azalması bekleniyor.

Bitmain'den yapılan açıklamaya göre, Pekin yönetimi, madenciliğe getirdiği yasağın ardından satış baskısını azaltmak için ürünlerinin satışlarının askıya alındığını duyurdu.

Şirketin açıklamasında "Sektörün sorunsuz dönüşümüne yardımcı olmak için Antminer makinalarımızı global olarak satışını askıya aldık" denildi.

Bitmain, denizaşırı yerlerde nitelikli ve kaliteli enerji arzı aramakta olduklarını da açıkladı.

Şirket, Çinli madencilerin ucuz elektrik için Belarus, İsveç, Norveç, Angola ve Kongo'yu değerlendirdiklerini duyurdu.

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