El Salvador, Bitcoin'i 7 Eylül'de kullanmaya başlayacak

Dünyada bir ilk olan ve Bitcoin'i resmi para olarak kabul eden El Salvador, 7 Eylül'den itibaren Bitcoin'in piyasa işlemlerinde kullanılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin'i resmi para olarak Meclis'te kabul eden El Salvador'u Fitch uyarmıştı. Fitch, Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmaların ödeme birimi olarak kullanılmasında zorluklar ortaya çıkaracağını rapor etmişti.

IMF de ülkenin Bitcoin'i resmi para olarak kullanmaya başlamasının zorluklar yaratacağını duyurmuştu.

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