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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 25.06.2021 - 08:11 | Son Güncelleme:

Filistin dijital para çıkarmak istiyor

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Filistin dijital para çıkarmak istiyor

Filistin, İsrail'den parasal anlamda bağımsızlık kazanmak için dijital para çıkarmak için çalışmalara başladı.

Filistin dijital para için hamlede bulundu. İsrail'le 1990 yılında yapılan anlaşma gereğince Filistinliler parasal işlemlerini sadece İsrail Şekeli, ABD Dolar, Ürdün Dinarı ile gerçekleştirebiliyordu.

İsrail'den parasal anlamda bağımsızlık elde etmek için Filistin Para Otoritesi harekete geçti.

Filistin Para Otoritesi dijital paraya ilişkin olarak iki çalışma yürütüyor. Ancak bu çalışmalara yönelik nihai bir karara varılmadı.

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