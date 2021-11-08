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Borsa İstanbul'da rekor günü! Zirve giderek yükseliyor

#Borsa İstanbul#BIST 100#Rekor
Borsa İstanbulda rekor günü Zirve giderek yükseliyor

Borsa İstanbul 100 endeksi, 1597 seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. BIST 100 endeksi rekor seviyedeki hareketini sürdürürken, bankacılık endeksi ise yaklaşık olarak yüzde 0,20 oranında yükselişte...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,37 artışla 1.589,43 puandan başlarken; ilerleyen dakikalarda yükselişini sürdürerek tüm zamanların en yüksek gün içi rekorunu kırdı.

BIST 100 endeksi tarihi rekor seviyesini 1597,11 puana taşırken, bu seviyelerdeki hareketini sürdürüyor. BIST 100 endeksi saat 11.15 itibarıyla cuma günkü kapanışına göre yüzde 0,72 oranında yükselişle 1595 puan seviyesinde hareket ediyor. Bankacılık endeksi ise, yüzde 0,20 oranında yükselişle 1466 puandan işlem görüyor.

CUMA GÜNÜ REKOR KAPANIŞ YAPMIŞTI

BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma günü yüzde 0,50 artışla 1.583,59 puandan kapanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.

Analistler, küresel pay piyasalarında geçen hafta artan risk iştahı ile çoğunlukla rekor kapanışlar gerçekleştirilmesinin ardından yeni haftanın sakin başladığını söyledi. Analistler, küresel pay piyasalarında geçen hafta artan risk iştahı ile çoğunlukla rekor kapanışlar gerçekleştirilmesinin ardından yeni haftanın sakin başladığını söyledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Konferansı'nın açılışında yapacağı konuşma ile Avro Grubu toplantısına yönelik haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 ve 1.620 seviyelerinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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#Borsa İstanbul#BIST 100#Rekor

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