Altın fiyatlarında rekora kuruş kaldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Sıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıdaSıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıda#Meteoroloji
Ünlü futbolcu ile eşi yeniden mahkemelik oldularÜnlü futbolcu ile eşi yeniden mahkemelik oldular!#Özer Hurmacı
2-2 sonrası Vitor Pereira iddiası Eriyor, şuursuz, görünen o ki...2-2 sonrası Vitor Pereira iddiası! "Eriyor, şuursuz, görünen o ki..."#Fenerbahçe
Bakan Akar tartışmalara noktayı koydu: Mehmetçiğin moralini bozmayalım, tezkere aynı tezkeredirBakan Akar tartışmalara noktayı koydu: Mehmetçiğin moralini bozmayalım, tezkere aynı tezkeredir#Hulusi Akar
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Akşenere: Hanımefendinin yapması gereken vekilliğine son vermekCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Hanımefendinin yapması gereken vekilliğine son vermek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Türkkanın küfür ettiği şehit ailesine Erdoğandan telefonTürkkan'ın küfür ettiği şehit ailesine Erdoğan'dan telefon#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İyi-kötü-çirkin Küfür, yalan, inkar ve itiraf...İyi-kötü-çirkin! Küfür, yalan, inkar ve itiraf...#İYİ Parti
İYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiİYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Kritik penaltıda televizyona yansımayan anlar Mesut, İrfan Can ve Mert Hakan...Kritik penaltıda televizyona yansımayan anlar! Mesut, İrfan Can ve Mert Hakan...#Fenerbahçe
Kadıköyde büyük isyan Aziz Yıldırım sesleri...Kadıköy'de büyük isyan! Aziz Yıldırım sesleri...#Fenerbahçe
Eda Ecenin panik anlarıEda Ece'nin panik anları#Eda Ece
Rekora ramak kaldı Altın fiyatlarında büyük hareketRekora ramak kaldı! Altın fiyatlarında büyük hareket#Altın
İmamoğlu pes etmez, Kılıçdaroğlu aday olmayabilirİmamoğlu pes etmez, Kılıçdaroğlu aday olmayabilir#Ekrem İmamoğlu
Kripto paralarda rekor hareketi Yatırımcıların cüzdanları doluyorKripto paralarda rekor hareketi! Yatırımcıların cüzdanları doluyor#Bitcoin
HABERLEREkonomi Haberleri

Altın fiyatlarında rekora kuruş kaldı

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatlarında rekora kuruş kaldı

Ons altın fiyatının yükselmesiyle birlikte gram altın fiyatları da tırmanışa geçti. Gram altın 567.8 liraya kadar yükseldi.

Haberin Devamı

Küresel piyasalarda altına dönüş yeniden başladı. Fed'in attığı adımlar ile düşmesi beklenen altın aksine güçlü seyir izliyor.

Fed'in 2022 yılında faiz artırması beklenirken bu aydan itibaren de varlık alımlarını 15 milyar dolar azaltma kararı aldı.

Gözden Kaçmasın

Türk savunma sanayisi tam bağımsızlık hedefine ilerliyorTürk savunma sanayisi 'tam bağımsızlık' hedefine ilerliyorHaberi Görüntüle

Doların diğer para birimleri karşısında da güçlü durması ve ons altının yükselmesi gram altında tarihi rekoru getirmek üzere.

Ons altın güne 1817 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1812 dolar, en yüksek de 1821 dolar seviyesini gördü. Saat 06:33 itibarıyla ons altın 1818 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gözden Kaçmasın

İstanbullular dikkat İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattında test sürüşü başlıyorİstanbullular dikkat! İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda test sürüşü başlıyorHaberi Görüntüle

GRAM ALTINDA REKORA RAMAK KALDI

Gram altın hem ons altın hem de döviz kurundaki volatilitenin etkisiyle rekora koşuyor. Güne 566.5 liradan başlayan gram altın en düşük 565.2 lira, en yüksek 567.8 lirayı gördü. Saat 06:33 itibarıyla 567 liradan işlem görüyor. Gram altın en son 25 Ekim 2021'de 567.9 lira ile tarihi rekor kırmıştı.

Gözden Kaçmasın

Elon Musktan ilginç anket Sonucu ne çıkarsa onu yapacakElon Musk'tan ilginç anket! Sonucu ne çıkarsa onu yapacakHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!

Son günlerin en çok konuşulan konusu Sürücüleri bekleyen tehlike... Buna dikkat

Son günlerin en çok konuşulan konusu! Sürücüleri bekleyen tehlike... Buna dikkat

#Scooter
Covid-19’da Portekiz mucizesi: Pandemi bitti, endemik başladı

Covid-19’da Portekiz mucizesi: Pandemi bitti, endemik başladı

#Covid-19
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

#Neco