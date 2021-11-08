Altın fiyatlarında rekora kuruş kaldı

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Küresel piyasalarda altına dönüş yeniden başladı. Fed'in attığı adımlar ile düşmesi beklenen altın aksine güçlü seyir izliyor.



Fed'in 2022 yılında faiz artırması beklenirken bu aydan itibaren de varlık alımlarını 15 milyar dolar azaltma kararı aldı.

Doların diğer para birimleri karşısında da güçlü durması ve ons altının yükselmesi gram altında tarihi rekoru getirmek üzere.

Ons altın güne 1817 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1812 dolar, en yüksek de 1821 dolar seviyesini gördü. Saat 06:33 itibarıyla ons altın 1818 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTINDA REKORA RAMAK KALDI

Gram altın hem ons altın hem de döviz kurundaki volatilitenin etkisiyle rekora koşuyor. Güne 566.5 liradan başlayan gram altın en düşük 565.2 lira, en yüksek 567.8 lirayı gördü. Saat 06:33 itibarıyla 567 liradan işlem görüyor. Gram altın en son 25 Ekim 2021'de 567.9 lira ile tarihi rekor kırmıştı.