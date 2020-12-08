Son dakika... BDDK'dan önemli karar! Kredi kullananlara iyi haber

BDDK'nın aldığı kararlar şöyle:



Bankaların kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine karar verdi.

Emtia ve gayrimenkullerin edinim tarihinden itibaren 3 yıl içinde elden çıkarılması zorunluluğunun uygulanmamasına karar verdi.

Geri alım hakkı uygulaması kapsamında teminatı bankaca kredi borcuna karşılık olarak edinilen veya ayni olarak ödeme yapılan kredilerin, kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmünden istisna tutulmasına karar verdi.

Yeniden yapılandırılan donuk alacakların, ikinci grup altında yeniden yapılandırılmış bir alacak olarak sınıflandırılması için sağlanması gereken, kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 7'nci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinde “bir yıl" olarak belirtilen izleme süresinin “altı ay” olarak uygulanmasına karar verdi.

Karşılıklar yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin beşinci alt bendinde yer verilen “yeniden yapılandırılarak canlı alacak olarak sınıflandırılan ve bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken veya bu izleme süresi içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan” kredilerin, 3.grup-tahsil imkânı sınırlı krediler altında sınıflandırılmasını şart koşan hükmünün uygulanmamasına karar verdi.

Döviz ve altın alımında 1 iş günü valör uygulamasını kaldırdı.