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BDDK, kur korumalı mevduat bilgilerini paylaşacak

#BDDK#Kur Korumalı Vadeli Mevduat#Piyasa
BDDK, kur korumalı mevduat bilgilerini paylaşacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 24 Aralık'tan bu yana oluşturulan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesaplarına ilişkin olarak verileri paylaşacağını açıkladı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), “Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları”na ilişkin büyüklükleri periyodik yayınlarında açıklamaya başlayacağını duyurdu.

BDDK ilgili hesaplara ilişkin büyüklükleri de paylaştı. Buna göre kur korumalı TL mevduat ve katılım hesaplarının toplam büyüklüğü 7 Şubat itibariyle 313 milyar TL olarak açıklandı. Bunun 171 milyar TL'si Hazine'nin çıkardığı enstrümana ait olurken, 142 milyar TL'lik kısmı ise TCMB'nin enstrümanından oluştu.

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BDDK'nın açıklamasında şu bilgiler verildi:

"22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un ilgili maddeleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 21.12.2021 tarihli ve 2021/14 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 29.12.2021 tarihli ve 2021/16 sayılı Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca uygulanmasına başlanan “Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları”na ilişkin büyüklükler Kurumumuz periyodik yayınlarında 14.02.2022 tarihinden itibaren paylaşılacaktır. "

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#BDDK#Kur Korumalı Vadeli Mevduat#Piyasa

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