Altın fiyatları kritik veri öncesi güçleniyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
İngilterede Lassa virüsü alarmı... Yıllar sonra ilk defa görüldüİngiltere'de Lassa virüsü alarmı... Yıllar sonra ilk defa görüldü!#Lassa Ateşi
Everest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanışEverest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanış!#Evereste Tırmanış
Son dakika... Hamza Dağdan önemli açıklamalar: CHP lideri hep bir provokasyon peşindeSon dakika... Hamza Dağ'dan önemli açıklamalar: CHP lideri hep bir provokasyon peşinde#Hamza Dağ
Kör noktada 16 kurşun KKTCyi sarsan suikastKör noktada 16 kurşun! KKTC'yi sarsan suikast#Halil Falyalı
Konyada yoğun kar Komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi: Eğitime ara verildiKonya'da yoğun kar! Komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi: Eğitime ara verildi#Konya
Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu Şaşırtan sonuçHerkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? Şaşırtan sonuç#Nüfus
Tüm Türkiyede kullanımda Detayları ilk kez anlattıTüm Türkiye'de kullanımda! Detayları ilk kez anlattı#DR. E-Nabız
Bitcoinlerini hesapta unuttu 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmazBitcoin'lerini hesapta unuttu! 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmaz#Bitcoin
Ve Rusya şartlarını açıkladıVe Rusya şartlarını açıkladı#Rusya
Son dakika... BDDK, kur korumalı mevduat bilgilerini paylaşacakSon dakika... BDDK, kur korumalı mevduat bilgilerini paylaşacak#BDDK
Edip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladımEdip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladım#Edip Cansever
Altın fiyatları kritik veri öncesi güçleniyorAltın fiyatları kritik veri öncesi güçleniyor#Altın
İki farklı Buse Yüzük bir günde çıktı...İki farklı Buse! Yüzük bir günde çıktı...#Buse Varol
Fırat Tanış ile eşi Kübra Tanış boşandıFırat Tanış ile eşi Kübra Tanış boşandı!#Fırat Tanış
HABERLEREkonomi Haberleri

Altın fiyatları kritik veri öncesi güçleniyor

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatları kritik veri öncesi güçleniyor

ABD'de bugün açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon verilerine odaklanan piyasalar yön bulmaya çalışıyor. Altın fiyatları da yüksek gelmesi beklenen enflasyonla fiyatlamalarını gerçekleştiriyor.

Haberin Devamı

Altın fiyatları için kritik gün geldi. ABD'de 40 yıldır görülmeyen enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla birlikte Fed enflasyonu dizginlemek için faiz artırım hamlesini Mart ayında gerçekleştirmesi bekleniyor. Saat 16:30'da açıklanacak veri piyasalarda hareketliliğe neden olabilir.

Bugün ise ABD'nin Ocak ayı enflasyonu açıklanacak. Aralık ayında yüzde 7 gelen enflasyonun Ocak ayında yüzde 7.3 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Bunun yanında Rusya ve Ukrayna arasındaki olası savaş hareketliliği de altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Gözden Kaçmasın

Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacakHaberi Görüntüle

ENFLASYON ARTARSA NE OLACAK?

ABD'deki enflasyonun yükselmesiyle birlikte Fed'in eli faiz tarafında daha da güçlenmiş olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, son faiz toplantısında enflasyonu engellemek için faiz artırımına gideceklerini ve bunun da muhtemel olarak Mart ayında gerçekleşeceğini söyledi. Fed'in faiz artırımı ile birlikte dolar tarafında yükseliş beklentisi hakimken bazı uzmanlar altın fiyatlarının düşeceğine yönelik beklenti içinde. Ancak bazı uzmanlar da altının Fed'in faiz artırım ihtimalini çoktan fiyatladığını ve yükselişin devam edebileceğini, Fed'in güçlü faiz artışı yapamayacağını, reel faizin yine ekside kalacağını belirtiyor.

Haberin Devamı

ABD-RUSYA-UKRAYNA ÜÇGENİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş gerilimi tırmanırken ABD'de konuya müdahil olmaya çalışıyor. Ülkelerin liderleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler gerçekleştirse de net bir sonuca ulaşılamadı ve Rusya'nın Ukrayna sınırına asker ve teçhizat yığması da devam ediyor. Bu gelişmeler ışığında ABD, AB ülkeleri, NATO, Ukrayna'dan yana olurken Rusya'nın da arkasında gerilime dair henüz açıklama yapmayan Çin'in olduğu iddia ediliyor. Bu gelişmeler de altın fiyatlarındaki risk iştahını kabartıyor.

Gözden Kaçmasın

KKTC’yi sarsan organize cinayetKKTC’yi sarsan organize cinayetHaberi Görüntüle

ONS ALTIN GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Ons altın fiyatları 2 hafta önceki fiyatlara yakın seyre yöneldi. Güne 1833 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1831 dolar, en yüksek de 1835 dolar seviyesini gördü. Saat 09:22 itibarıyla 1834 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Haberin Devamı

GRAM ALTIN 800 LİRA SINIRINDA

Gram altın fiyatları da ons altındaki yükseliş ve dolardaki volatilitenin etkisiyle güç kazanıyor. Güne 798 lira seviyesinden başlayan gram altın gün içinde en düşük 796.4 lira, en yüksek de 800.9 lira seviyesini gördü. Saat 09:22 itibarıyla gram altın 800 liradan alıcı buluyor.

Gözden Kaçmasın

Açılış ücretleri sektörde yaygın uygulanmazAçılış ücretleri sektörde yaygın uygulanmazHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü