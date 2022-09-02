Son dakika... Bakan Muş açıkladı! İhracatta tarihi rekor geldi

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş Ağustos ayı ihracatındaki rekoru açıkladı. Bakan Muş, Gaziantep'te Ağustos ayında ihracatın yüzde 13 yükselerek 21.3 milyar dolara ulaştığını ve bu rakam bu zamana kadar gerçekleştirilen en yüksek rakam olduğunu söyledi.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Küresel büyümenin önümüzdeki dönemde ciddi şekilde yavaşlaması beklenmektedir. PMI verileri AB için en düşük seviyelere gelmiştir.

Avrupa genelinde enerji darboğazı yaşanırken resesyon ihtimali de güçlenmektedir. Önümüzdeki dönemde Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı enerji fiyatları üzerinden AB'nin büyümesini ciddi şekilde etkileyecektir.

"TAHIL KORİDORU ANLAŞMASIYLA GIDALAR GÜVENLİ ŞEKİLDE AKTARILDI"

Küresel gıda krizinin çözümüne yönelik kritik adım olan Tahıl Koridoru Anlaşması'yla 1 milyon ton gıda piyasalara güvenli şekilde aktarılmıştır.

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Küresel ekonomide yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi büyüme devam etmektedir. Mal ve hizmet ihracatındaki artışın ihracatın büyümeye katkısı 3,9 oranında gerçekleşmiştir.

Böylelikle ülkemiz ekonomik büyümesini kesintisiz 8 çeyrek boyunca devam ettirmiş ve böylece dünyadan pozitif şekilde ayrılmıştır.

İHRACATTA REKOR GELDİ

İhracatta 2021 yılında yakalanan başarı 2022 yılının ilk 8 ayında da devam etmiştir. İhracatımız Ağustos ayında yüzde 13 yükselerek 21.3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu, en yüksek Ağustos ayı ihracat rakamıdır, Türkiye ihracat rekorlarına devam ederek, 2022'nin 8. ayında da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamıştır.

2022 yılında da ihracatın ekonomik büyümenin ana unsuru olacağına inanıyor ve 250 milyar dolarlık hedefimizi koruduğumuzu da belirtmek isterim.