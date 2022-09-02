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EYT'de öne çıkan gün detayı... Prim gün sayısı nasıl hesaplanacak? İşte masadaki tek formül

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#EYT#Vedat Bilgin#EYT Düzenlemesi
EYTde öne çıkan gün detayı... Prim gün sayısı nasıl hesaplanacak İşte masadaki tek formül
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 12:54

Emeklilikte yaşa takılanlar için heyecanlı bekleyiş sürerken masadaki formüller her geçen gün daha da netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada masada tek formül olduğunu belirtmiş ve detaylarını aktarmıştı. Şimdi gözler o formulün detaylarına; Erkeklerde 9000 gün ve 25 yıl, kadınlarda 7200 gün ve 20 yıl... İşte EYT'de merak edilen son gelişmeler...

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Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar hız kazandı. Bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grupları tarafından yaş, yıl, hizmet, emeklilik ve maaş konularında yoğun bir mesai var.

PRİM GÜN SAYISI ESAS ALINACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formülün olduğunu açıklamıştı. O formülün detayları da ortaya çıktı.

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ERKEKLERDE 9000 KADINLARDA 7200 GÜN

TRT Haber'de yer alan detaylara göre, Erkeklerde 9000 gün ve 25 yıl, kadınlarda 7200 gün ve 20 yılı tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanacak.

YASA YÜRÜRLÜĞE GİRERSE 1,5 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK 

Düzenlemeden 1999 yılı ve öncesi işe girenler yararlanacak.

Sadece SSK'ların değil, Bağ-Kur'lu vatandaşlar da sürece dahil edilecek. Bu kapsamda Türkiye’de 1 milyon kişi bulunuyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor.

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KAÇ KİŞİ FAYDALANACAK?

Yasanın hayata geçtiği dönemde 1,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor.

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TASLAK TAMAMLANDIĞINDA CUMHURBAŞKANI'NA ONAYA SUNULACAK

1 Ekim itibarıyla Meclis'e gelmesi beklenen tüm ekonomik düzenlemeler AK Parti MYK toplantısında da ele alındı. Onlardan biri de EYT düzenlemesi oldu.

Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar konusunda bilgi verildi. Taslak tamamlandığında Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacak. Hazırlanan nihai metin, yasa teklifi olarak Meclis gündemine getirilecek.

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#EYT#Vedat Bilgin#EYT Düzenlemesi

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