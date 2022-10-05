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Dönmez: Bor karbür tesisimizi yıl sonunda devreye alacağız

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#Fatih Dönmez#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı#Bor
Dönmez: Bor karbür tesisimizi yıl sonunda devreye alacağız
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 10:44

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Bor Sempozyumu'nda konuştu. Dönmez "Bor karbür tesisimizi inşallah bu yılın sonunda devreye alacağız. Böylece savunma sanayi başta olmak üzere aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde, cam, seramik ve nükleer uygulamalarda yerli bor karbür kullanılacak" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de yerli bor karbür kullanılacağını açıkladı. Bakan Dönmez Uluslararası Bor Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Dönmez "Bor karbür tesisimizi inşallah bu yılın sonunda devreye alacağız. Böylece savunma sanayi başta olmak üzere aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde, cam, seramik ve nükleer uygulamalarda yerli bor karbür kullanılacak" dedi.

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Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin organize olması gerekiyor. Kamu tarafının borla ilgili çalışmaları yürütmesi amacıyla 2003 yılında Bor Araştırma Enstitüsü kurulmuştu.

Boren bünyesinde bugüne kadar 348 projeye destek sağlandı. 25 projenin çalışmaları devam ediyor. Yapılan projelerle 31 adet patent belgesi alındı, 18 patent başvuru yapıldı. Bor nitrürden elementer bora grafen toza, süper iletkene kadar 16 ürün ticarileştirilmiş oldu. 6 laboratuvar var. Araştırmacılarımıza yeni fırsat ve proje fırsatları sunuyor.

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Bor karbür tesisimizi inşallah bu yılın sonunda devreye alacağız. Böylece savunma sanayi başta olmak üzere aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde, cam, seramik ve nükleer uygulamalarda yerli bor karbür kullanılacak.

Hidrojen yakıt olarak kullanımını ana hedeflerimizden biri olarak belirlemiştik. Hidrojen önemli bir husus. Bu konudaki maliyetler yüksek ama bu alandaki teknoloji geliştikçe zamanla daha erişilebilir maliyet noktasına ulaşacağız. 

Bu yıl içerisinde inşallah biri Eskişehir Kırka’da, biri Bandırma’da olmak üzere 700 ton kapasiteli iki yeni lityum tesisimizin temelini atacağız. Böylece yıllık lityum ihtiyacımızın yarısından fazlasını artık yerli üretimle karşılayacağız.

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Daha önce bu konuda bakanlığımızda arama buluşmaları toplantısı gerçekleştirmiştik. Daha fazla paydaşı fikri, eylemi kendi süreçlerimize entegre ettikçe bu alanda müthiş bir ekosistem meydana getirebiliriz. Bu süreci basitleştirmek, koordine etmek ve her türlü kolaylığı göstermektir.

Bizler bor madenini bilimle, teknolojiyle, Ar-Ge’yle, inovasyonla buluşturmaya devam edeceğiz. Bordaki üretim ve ihracat liderliğimizi ileri teknoloji ürün kategorisine taşımış olacağız. Bu alanda emin adımlarla hedefimize ilerliyoruz.

 

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#Fatih Dönmez#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı#Bor

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