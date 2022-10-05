Ukrayna savaşında son durum: Canlı yayında itiraf gibi sözler... Başarısızlığın sorumlusunu açıkladı!

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Ukrayna güçlerinin taarruzu ile Rus geri çekilmesi sürerken Rus televizyonu ilginç anlara sahne oldu.

Kremlin'in güdümündeki Rossiya-1'de 60 Minutes isimli programın sunucusu Olga Skabeyeva savaştaki son durum ile ilgili yaptığı yayında sorduğu sorular ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

37 yaşındaki Olga Skabeyeva, Luhansk halk milislerinden Andrei Marochko ile yaptığı röportajda sorduğu sorular ile savaş alanındaki başarısızlığı kabul etmiş oldu.

İngiliz Daily Star gazetesinde yer alan habere göre, 'Biz asker değiliz, o yüzden bize açıklayın' sözleri ile mülakata başlayan Skabeyeva, karşısındaki askere şu sorularu yöneltti;

'Onlar köy köy ilerlerken biz neden metre metre ilerliyoruz? Neden işler şimdi onlar için daha iyi gidiyor? Durum ne zaman değişecek?'

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Soruların muhatabı olan Marochko suçlamaları reddetti ve Rusya ve ona bağlı güçlerin mücadele etmesinin nedeninin NATO olduğunu iddia etti.

MAROCHKO'DAN NATO İTİRAFI

Marochko, 'Ukrayna birlikleriyle savaşmadığımızı göz önünde bulunduralım. NATO askerleriyle savaşıyoruz. Muazzam kaynaklara sahipler. Şu anda kaynakları bizimkinden üstün' ifadelerini kullandı.

Marochko sözlerine şöyle devam etti;

'Onların ana kaynağı istihbarattır. Hareketlerimizi bir uydudan kelimenin tam anlamıyla çevrimiçi olarak takip ediyorlar, tahkimatlarımızı takip ediyorlar. Doğal olarak bu onlara çok büyük faydalar sağlıyor ve başarı şansları bizimkinden çok daha yüksek.'

CANLI YAYINDA AÇIKLADI: 3. DÜNYA SAVAŞI BAŞLADI

Geçtiğimiz dönemde Kremlin güdümündeki Rus devlet televizyonundan '3. Dünya Savaşı' yayınları yapılmıştı.

Skabeyeva Batı'nın Ukrayna'ya silah sağlamasının küresel bir çatışma anlamına geldiğini iddia etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

'Belki de Ukrayna'daki Özel Askeri Operasyon'un bittiğini kabul etmenin vakti geldi. Zira gerçek savaş, 3. Dünya Savaşı başladı.'

Öte yandan Ukrayna güçleri, güneyde Rusya'nın ilhak ettiği Herson bölgesinde, aralarında 'kilit önemde bir köyün de bulunduğu' bazı yerleşim birimlerini Ruslardan geri aldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bir videoda 35. Deniz Piyade tugayının Davydiv Brid köyüne Ukrayna bayrağı diktiği görülüyor.

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Bakanlık 'Davydiv Brid köyünün üzerinde yeniden Ukrayna bayrağı dalgalanıyor' mesajıyla birlikte, Ukraynalı askerlerin köyde yürürken çekilen görüntülerini paylaştı.

Ukrayna askerlerinin ilerleyişinin bu bölgede de Rusları geri çekilmeye zorlaması bekleniyor. Bölgenin başkenti olan Herson kenti halen Rus güçlerin kontrolünde olsa da, Dinyeper Nehri'nin kuzeyindeki bölgede tutunmakta zorlandıkları görülüyor.