Bakan Dönmez: 25-30 yıl boyunca evlerde kullanılan doğalgazın tamamı Karadeniz'den üretilecek

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İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

Çok önemli anlardan birisini yaklaşık 1 yıl önce ilk gazı yaktığımız güne gitmiştik. İlk keşfimizi Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 2020 Ağustos ayı. Burada seri değil, eş zamanlı götürüyoruz bu işi. Birisi bitsin diğerini beklerseniz, bu proje 10 sene sürer. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gazı verdiğimizde birçok alanda rekor kırmış olacağız. Keşifle birlikte diğer gemilerimizi de buraya çektik. Akabinde Kanuni, Yavuz'u buraya çektik. Ekibimizi donattık. Bir ekip çalışmasıyla bu günlere geldik. Toplam 540 milyarlık doğalgaz keşfimiz oldu. Önemli aşamalardan birisi de o gazı karaya getirecek boruların ilk kaynağı yapıldı. Bir yıl önce de burada kara tesislerinin törenini atmıştık. Orada da ciddi bir çalışma var. Bu gazı karaya getirdikten sonra da bu gazın işlenmesi gerekiyor.



"BEYİN GÖÇÜNÜ TERSİNE ÇEVİRDİK"



BOTAŞ bir taraftan yaklaşık 30 km'lik boru hattı çekecek. Şu anda 2,5 yıllık bir süre içerisinde keşiften, hazırlık sürecine kadar dünyada bu kadar hızlı hazırlık yapabilen birileri yok. 2017'de ilk gemimiz geldiğinde Antalya açıklarında bir sondaj vardı. Gemi bizimdi ama çok az çalışan vardı. Buradaki arkadaşlarımızın bir kısmını yurt dışından transfer ettik. Beyin göçünü tersine çevirdik. Şu anda gayet mutlu bir ekibimiz var. Buradaki çalışmaların hızla neticelendirilmiş olması dünyanın da dikkatini çekti. Zaman zaman ekranlarda vatandaşlarımıza çalışmalarımızı aktarıyoruz ama asıl kahramanlar çalışanlarımız. Onlara sormak lazım. Niçin Türkiye'ye gelip çalışıyorlar? Dünyanın 4 bir tarafında bu projelerin içinde olan yönetici kardeşlerimiz, arkadaşlarımız vardı. Onları bir nevi transfer ettik desek yeridir.



MUHALEFETİN İDDİALARINA YANIT



Geçmişte açıklananlara baktığımızda çoğu gayriresmi açıklamalar. Burada hiçbir şeyi gizlemiyoruz. Sahada hummalı bir çalışma var. Utanırlar mı bilemiyorum. Bu eleştiriyi bize yönetenler. Ben ve ekibim bu çalışmaları takip edip gece gündüz çalışıyoruz. Kınayanların kınamasından korkmadan, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2200 metre derinlikte. Sondaj kuyularını açıp çeşitli ekipmanlar yerleştiriliyor.





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz'in bizim bulunduğumuz kesimden 3 km açıldığında uçurumda duruyorlardı. 3 km gittiğimizde denizde bin metre derinlik başlıyor. Yalçın dağlardan engebeli hattan boru hatlarını sermek lazım. Tepeleri traşlıyoruz. Boru hattının altına gelen kısımlara dolgu yapıyoruz.

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Karadeniz'den üreteceğimiz gazın fiyatı çok daha uygun olacaktır. Bu uygunluk, hem vatandaşı mutlu edecek, hem de devletimizi. Yıllardır bu ülke yerli gazı bekledi. Çalışmalar şu anda devam ediyor. Gazi bulduk ama onu daha çıkartacağız sisteme dahil edeceğiz. Bu faydayı 84 milyon insanımız hissedecek. Bu gaz hepimizin.

YENİ MÜJDELER GELECEK Mİ?



Yoğunluğumuzu Sakarya Gaz Sahası'na verdiğimiz için bir taraftan da sismik çalışmaları da devam ediyor. Oradan da olumlu geri dönüşümler var. Önce verileri okuyoruz. Karadeniz'in formasyonunu, o bulgulara göre yeniden değerlendirme imkanı bulduk. İnşallah yeni müjdelere de kapıları aralayacak. Karadeniz, bugünkü Hazar Denizi'nin potansiyelini barındırıyor desek abartmış olmayız.

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"25-30 YIL KONUTLARDA KULLANILAN GAZIN TAMAMI KARADENİZ'DEN ÇIKACAK"



Biz ilk üretimi günlük 10 milyon metreküp yapacağız 2023'te. İkinci faz asıl bizim maksimum düzeye çıkacağımız zaman olacak. Orada 40 milyon metreküp hedefliyoruz. Maksimum üretime çıktığımızda 2026 gibi Türkiye'de enerji üretiminin %35'ini buradan karşılayacağız. Diğer bir şekilde ifade edersek hane halkının bütün enerjisi buradan karşılanabilecek. 25-30 yıl konutlarda kullanılan gazın tamamı Karadeniz'den çıkacak. Şu anda vatandaşımızın konforu rahatı öncelikli konularımızdan birisi. Yoksa sisteme biz gazı verdiğimizde bu gaz belki sanayide yakılabilir. Karadeniz'den çıkan gazı ayrı bir sistemle eve gönderecek değiliz. Biz vatandaşa nasıl yansıyacağını eşleştirerek cevap vermiş oluyoruz. Son yıllarda üzerinde durduğumuz hususlardan birisi enerjide ticari bir mekanizma haline gelmek. Piyasalarımızla borsalarımızı işletmeye başladık. Türkiye, bulunduğu coğrafyada Balkanların da içinde olduğu bir ticari merkez olabilir.