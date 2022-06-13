Son dakika: Türkiye için tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Bugün ülkemizin şu ana kadar en büyük doğalgaz keşfi olan Karadeniz gazında kritik bir safhaya ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. 2 yıl önce müjdemiz, açıkladığımızda yerli gazımızın 2023'te milletimizin hizmetine sunacağımızı ifade etmiştik. Gemilerimiz Fatih'in açtığı sondaj kuyularının alt ve üst sondaj çalışmalarını gerçekleştirdiler. Geçen yıl temelini attığımız doğalgaz işleme tesisimizin inşası süratle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sığ deniz kısmını boru serimi ve montajını yapacak gemi Türkiye'ye ulaştı. Bugün ilk boruları denize indiriyor ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz. Derin deniz tarafında da inşallah ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız. Derin denizde inşa edeceğimiz boru hattıyla eş zamanla doğalgazı milli iletişim şebekesine başlayacak olan karadaki boru hattının yapımına da başlıyoruz.





Buradaki çalışmalarımızı Kasım ayının ilk haftalarında tamamlıyoruz. Sahada açılacak 40 kuyuyla birlikte günlük gaz kapasitemizi 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği her kazanımın gerisinde, tıpkı buradaki gibi çok büyük emek ve sabır vardır. Bütün alanlarda hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için çok çalıştık. Dünyanın satın almak için sıraya girdiği İHA'larımızı, akıl sahibi herkesin gıptayla baktığı otoyolları, tünelleri, barajları velhasıl bütün projeleri milletimizin hizmetine geçirdik. Kimi zaman vesayet odaklarıyla, kimi zaman terör örgütleriyle, kimi zaman istemezükçü muhalefet ile mücadele ettik.Yurt dışındaki odaklardan önce içimizdeki muhalefet partileri gösterdi. Ne dediler: Yapamazsınız. Bize 'Ülkenin kaynaklarını heba ediyorsunuz' dediler. Sismik arama ve sondaj faaliyetlerimize Rumların tezleriyle karşı çıktılar. Değerli kardeşlerim şu anda bizim kendimize ait 4 tane sondaj gemimiz var. İki tane de sismik araştırma gemimiz var. Bunlar öyle kolay kiralanan gemiler değil. Artık bu gemiler bize ait. Ülkenin ve milletin menfaatin söz konusu olduğu milli bir mesele, Türkiye'nin hak ve hukuku koruyacak bir duruş sergileyemediler. "Her seçim öncesinde gaz keşfediyor" diyen aklı evveller oldu. Daha bunun gibi ahlak ve vicdan dışı ithamla karşılaştık. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Atalarımızın sen doğru ol, kem belasını bulur" sözünden güç olarak çalışmalarımızı sürdürdük.