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Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz

#Fatih Dönmez#Elektrik Faturası#Düzenleme
Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, canlı yayında elektrik faturalarına getirilecek yeni düzenleme ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. "Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz" diyen Bakan Dönmez, "Burada da amacımız yüzde 65'ini indirimli tarife kapsamında karşılayacak bir çalışmadır" dedi.

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İşte Bakan Dönmez A Haber'de elektrik fiyatları, elektrik faturalarına getirilecek yeni düzenlemeyle ilgili soruları cevaplıyor.  İşte Bakan Dönmez açıklamalarından satır başları:

* Dünya genelinde de enerji fiyatlarında bir yükseliş var. Elektriğin yüzde 21'i devlet, yüzde 79'u özel sektör. Santrallerden aldığı elektriği yüksek enerji hatlarıyla şehirlere kadar getiriyoruz.

* Dünyanın etrafını 42 defa dolanacak kadar şebekeyi yönetiyoruz.

* Fiyat rekabet içerisinde belirleniyor. Elektrik dağıtım şirketleri, bizim evimize kadar gelen şebekenin yapımı ve işletmesinden sorumlu.

"ELEKTRİK ŞİRKETLERİ EKSTRA KAR ALAMAZLAR"

* Elektrik dağıtım şirketi ve görevli tedarikçi şirketi ekstra bir kar marjı koyamazlar. Çünkü onların hepsinin ne kadar bir bedel alacağı bu düzenlemelerle ortaya konmuş. Aksi bir davranış varsa zaten denetim mekanizmasında bunlar çıkar.

* Yıl başına geldiğimizde elektrik üretim maliyetlerini EPDK hesapladı. Enerji borsasında günlük oluşan maliyetleri görebiliyoruz. Hükümetimiz, vatandaşımızı düşünerek sübvansiyon uyguluyor.

TİCARETHANELER YENİ İNDİRİM GELİYOR

* Ocak ayı itibarıyla ilk indirimli tarife diliminde kalan abone sayısı toplam faturalanan abone sayısının yüzde 64’ü çıktı. Vatandaşlarımızın neredeyse 3’te 2’si hiç 210 kilovatsaati aşmadan indirimli tarafta kalmış oldu. Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz. Burada da amacımız yüzde 65'ini indirimli tarife kapsamında karşılayacak bir çalışmadır.  Meskende olduğu gibi ticarethanelerde de iki kademeli bir tarife olacak.

"CEMEVLERİ UCUZ TARİFE DİLİMDEN YARARLANACAK"

* Türkiye’de neredeyse 130 bin civarında dernek ve vakıf var. Onları ticarethane grubundan mesken tarife grubuna almış oluyoruz. Neredeyse yarı yarıya yakın indirim söz konusu olacak. Cemevleri de bu uygulamayla birlikte bu ucuz tarife dilimden yararlanmış olacaklar. Mesken grubunda ibadethaneler vardı. Şimdi dernek, vakıf ve cemevleri gibi sivil toplum kuruluşları da bu gruba dahil edilmiş oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİK FATURASI AÇIKLAMASI

* Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektriğimi ödemesem, elektrik şirketi elektriği keser. Onun bir süresi var. Süreçlerden sonra kesilir.



 

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#Fatih Dönmez#Elektrik Faturası#Düzenleme

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