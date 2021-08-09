Son dakika... Bakan Dönmez: Kemerköy Termik Santrali üretime başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Kemerköy Termik Santrali’ndeyiz. Yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla, bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başladı. Kalan üniteler, bakım ve kontrolleri de tamamlanınca devreye girecek" dedi.
Kemerköy Termik Santrali'nin etrafında çıkan orman yangını nedeniyle santralde üretim durmuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kontrollerin yapılarak elektrik üretiminin başladığını duyurdu.
📍Kemerköy Termik Santrali’ndeyiz.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 9, 2021
Yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla, bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başladı.
Kalan üniteler, bakım ve kontrolleri de tamamlanınca devreye girecek.
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