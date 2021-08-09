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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 09.08.2021 - 14:39 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Dönmez: Kemerköy Termik Santrali üretime başladı

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Son dakika... Bakan Dönmez: Kemerköy Termik Santrali üretime başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Kemerköy Termik Santrali’ndeyiz. Yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla, bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başladı. Kalan üniteler, bakım ve kontrolleri de tamamlanınca devreye girecek" dedi.

Kemerköy Termik Santrali'nin etrafında çıkan orman yangını nedeniyle santralde üretim durmuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kontrollerin yapılarak elektrik üretiminin başladığını duyurdu.

 

 

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