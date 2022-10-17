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Son dakika... Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam mesajı

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#Vedat Bilgin#Asgari Ücret#Zam
Son dakika... Bakan Bilginden asgari ücrete zam mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 12:37

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.

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Bakan Bilgin, '2023 Doğru Şehir Buluşmaları’ çerçevesinde Afyonkarahisar’a geldi. Bir basın toplantısı gerçekleştiren Bakan Bilgin, gündemde sıcaklığını koruyan EYT’ye değindi.

Açıklamasında ETY konusunda birkaç formül değil, tek formül üzerinde çalışma yaptıklarını kaydeden Bakan Bilgin, “Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte ‘şunlar da girecek bunlar da çıkacak’ öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var.

O sorunu biz çözüyoruz. Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız.

Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız

Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız. Aralık’ta da inşallah mecliste aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclise aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım” dedi.

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Bilgin ayrıca, maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamında, daha önce 1 kişi sınırlandırılması uygulamasının kaldırılacağını da açıkladı.

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#Vedat Bilgin#Asgari Ücret#Zam

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