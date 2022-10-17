New York Times kapalı kapılar arkasındaki tartışmayı kaleme aldı... Erdoğan Miçotakis'i fırçaladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen programına katılmıştı.

Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in burada kapalı kapılar ardında tartıştığı öne sürülmüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yunan medyasında birkaç iddia ortaya atıldı. Akşam yemeğinde Miçotakis ile Erdoğan tartışma yaşadı' diye haberler geçildi. Böyle bir şey yaşandı mı?' sorusu üzerine, şu açıklamada bulunmuştu;

'Bende böyle bir yüz görüyor musun? Bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin orada konuşması, programda olmamasına rağmen, ben ana konuşmacılardan bir tanesiydim, konuşmamı yaptım, masama geçtim. O da kimden, nasıl izin aldı bilmiyorum, oradan çıktı, bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına ben cevap mı vereyim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi? Sadece onun orada birkaç kelamını dinleyerek onunla yetindim. Doğru dürüst kimse de alkışlamadı.'

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ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Time (NYT) kapalı kapılar arkasındaki tartışmayı kaleme aldı.

Avrupalı ​​bir diplomata ve orada bulunan iki üst düzey Avrupalı ​​yetkiliye dayandırılan habere göre, Erdoğan, Miçotakis 44 Avrupalı ​​lidere hitap ederken, Yunan başbakanın sözünü keserek bağırdı.

Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine çok sinirlendiği belirtilen Erdoğan'ın Miçotakis'i Doğu Ege'deki anlaşmazlıkları çözme konusunda samimiyetsizlikle suçladığı aktarıldı.

Aynı habere göre, Erdoğan, Avrupa Birliği'ni üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs'ın yanında yer almakla suçladı.

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KRİZ MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

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Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

'GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken 'Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi.

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Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek' ifadesini kullanmıştı.