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Son dakika... Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Salı günü uzlaşmaya varacağız

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#Asgari Ücret#Bakan Bilgin#Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 15:28

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada asgari ücret için tarih verdi. Bakan Bilgin, "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız" dedi.

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Erzurum ve memleketi Bayburt’ta bir dizi temaslarda bulunmak üzere bugün Erzurum’a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Bakan Bilgin, “Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz” diye konuştu.

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Asgari ücret konusunda salı gününden sonra Türkiye için olumlu bir uzlaşma haberini paylaşacaklarını umut ettiklerini dile getiren Bakan Bilgin, “Emekçilerimizi koruyan, onları tatmin eden onların hayat şartlarını aşmalarına katkı yapacak bir ücret seviyesinde, Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum” dedi.

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ASGARİ ÜCRETTE KRİTİK TARİH 20 ARALIK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının tarihi belirlendi. Toplantı 20 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek.

İlk iki toplantıda asgari ücrete ilişkin bilgiler paylaşılmadı ve rakamın telaffuz edilmediği Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak tarafından açıklanmıştı. İstenen verilerin gelmesiyle birlikte üçüncü toplantıda asgari ücrete ilişkin rakamın ortaya çıkması bekleniyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 5500 LİRA

2022 yılının Temmuz ayından sonrası için kararlaştırılan Asgari ücret 5500 lira olmuştu. Bu rakamın üzerine yapılacak zam ile yeni asgari ücret belirlenmiş olacak.

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